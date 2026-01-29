Внаслідок атак знеструмлено споживачів у трьох регіонах, ще понад 500 н.п. без світла в 7 областях через негоду

Внаслідок чергових обстрілів ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях, повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу в четвер.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація", - сказав він.

Окрім того, через несприятливі погодні умови без електропостачання залишається понад 500 населених пунктів у Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

За словами Некрасова, найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

"У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Оператор системи розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки з урахуванням наявного обсягу доступної потужності", - зазначив він.

Наразі по всій країні діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення. Як пояснюють в Міненерго, такі рішення є вимушеними та необхідними для збереження цілісності енергосистеми. Головною причиною нинішніх вимушених відключень є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій систем передачі й розподілу електроенергії.