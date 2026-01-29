Інтерфакс-Україна
Події
13:28 29.01.2026

Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо безпечного управління відходами і дослідження хімічних речовин

Кабінет міністрів України схвалив проекти листів до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про запит стосовно приєднання до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо екологічно безпечного управління відходами і щодо систематичного дослідження існуючих хімічних речовин.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Очікується, що приєднання до Рекомендації щодо екологічно безпечного управління відходами та врахування її вимог сприятиме сталому та раціональному використанню ресурсів, зменшенню кількості відходів і потенційного ризику від їх захоронення та утилізації, дотриманню міжнародних вимог до захисту здоровʼя населення і довкілля від негативного впливу відходів, а також впровадженню стандартів для підприємництва щодо поводження з відходами шляхом створення стимулів для постійного поліпшення екологічних показників та удосконалення екологічно безпечних процесів переробки.

Також очікується, що приєднання до Рекомендації про хімічні речовини сприятиме захисту здоровʼя людей та довкілля, а також економічним перевагам через гармонізацію стандартів. 

Зокрема, основні переваги включають: уникнення дублювання випробувань, економію ресурсів, зменшення барʼєрів у міжнародній торгівлі, забезпечення надійних даних для прийняття регуляторних рішень щодо використання безпечніших хімічних речовин, обмін інформацією про хімічні аварії та методи запобігання їм, узгодження інструментів для ідентифікації ризиків.

Як повідомлялося, у жовтні-листопаді Кабмін схвалив проекти листів до ОЕСР про запит стосовно приєднання до Рекомендацій щодо електронної автентифікації, оцінки конкуренції, водних ресурсів і управління даними у сфері охорони здоров’я, соціальної та солідарної економіки і соціальних інновацій, щодо керівних принципів стосовно інвестиційної політики країн-реципієнтів у контексті національної безпеки, щодо керівних принципів у сфері боротьби з корупцією та доброчесності на підприємствах державного сектору, а також до Комітету з питань політики регіонального розвитку, Комітету цифрової політики, Комітету з податкових питань та Комітету регуляторної політики.

У середині грудня Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР.

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що Україна готова перейти до наступного етапу на шляху до членства в ОЕСР, і розраховує на винесення кандидатури України на вступ до ОЕСР на розгляд Ради Організації вже у 2026 році.

Теги: #кабмін #мельничук #оеср

