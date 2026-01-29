Інтерфакс-Україна
13:02 29.01.2026

Кабмін утворив комісію з питань скринінгу прямих іноземних інвестицій

Кабінет міністрів України утворив міжвідомчу комісію з питань скринінгу прямих іноземних інвестицій.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, передбачено, що основними завданнями Міжвідомчої комісії є: сприяння забезпеченню взаємодії, координації діяльності органів виконавчої влади з питань оцінки впливу прямих іноземних інвестицій на національну безпеку; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що стосуються впливу прямих іноземних інвестицій на національну безпеку; проведення аналізу та оцінки впливу прямих іноземних інвестицій на національну безпеку; розроблення пропозицій та рекомендацій щодо нормативно-правового регулювання порядку скринінгу прямих іноземних інвестицій.

Як повідомлялося, у вересня 2025 року Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій. Згідно з проєктом документа, скринінгу підлягатимуть прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в українські компанії, які є операторами критичної інфраструктури, займаються користуванням металічними рудами та неметалічними корисними копалинами, а також здійснюють діяльність з розробки, виробництва, модернізації, ремонту, транспортування, утилізації та торгівлі товарами військового призначення та подвійного використання.

