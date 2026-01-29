Інтерфакс-Україна
14:09 29.01.2026

У соцмережах шириться інформація про двостороннє енергетичне перемир’я, офіційних підтверджень не надходило

В соцмережах зранку у четвер поширилися інформація про начебто досягнення домовленості про припинення ударів по інфраструктурі, офіційне підтвердження або спростування цієї інформації відсутнє від жодної сторони трьохсторонніх українсько-американсько-російських переговорів, які відбулися минулими вихідними в Абу-Дабі.

Російські ЗМІ повідомляють, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в четвер відмовився коментувати інформацію про переговори щодо енергетичного перемир’я.

Радниця Офісу президента України Вікторія Страхова в четвер, 29 січня, повідомила про появу в соцмережах інформації про начебто згоду РФ на припинення будь-яких ударів по Києву та області, а також по об’єктах інфраструктури на іншій території України.

У соцмережі Facebook Страхова оприлюднила скріншот, згідно з яким російська армія начебто отримала команду припинити удари по українській інфраструктурі.

"Надходить інформація про те, що сьогодні з 7 ранку в ЗС Росії введено заборону на вогневе ураження: по будь-яким об’єктам в Києві та Київській області; по будь-яким об’єктам інфраструктури по всій Україні", - йдеться у повідомленні.

Інформацію також оприлюднив командир спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев.

Як повідомлялося, наступний раунд перемовин в Абу-Дабі очікується у неділю, 1 лютого.

