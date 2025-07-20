Росія намагається встановити контроль над месенджерами й іноземним програмним забезпеченням - СЗР

Володимир Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання у РФ іноземного програмного забезпечення, включаючи месенджери, розроблені у "недружніх країнах", повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР).

"WhatsApp, що належить Meta (організації, яка визнана у рф екстремістською), опинився під особливою увагою, що робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування. Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним", - йдеться у повідомленні на сайті СЗР.

Там зазначили, що російська влада вже створила новий елемент централізованої системи цифрового стеження – месенджер Max від VK.

"Усім чиновникам наказали перейти на Max. Застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів. Не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли – ознаки шкідливого ПЗ. Дані автоматично передаються на сервери, пов’язані з VK, що підконтрольна спецслужбам рф", - наголосили у СЗР.