Інтерфакс-Україна
Події
13:36 20.07.2025

Росія намагається встановити контроль над месенджерами й іноземним програмним забезпеченням - СЗР

1 хв читати

Володимир Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання у РФ іноземного програмного забезпечення, включаючи месенджери, розроблені у "недружніх країнах", повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР).

"WhatsApp, що належить Meta (організації, яка визнана у рф екстремістською), опинився під особливою увагою, що робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування. Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним", - йдеться у повідомленні на сайті СЗР.

Там зазначили, що російська влада вже створила новий елемент централізованої системи цифрового стеження – месенджер Max від VK.

"Усім чиновникам наказали перейти на Max. Застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів. Не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли – ознаки шкідливого ПЗ. Дані автоматично передаються на сервери, пов’язані з VK, що підконтрольна спецслужбам рф", - наголосили у СЗР.

Теги: #соцмережі #обмеження #рф #сзр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 19.07.2025
П'ятеро дітей з Лозової, яких вивезли до РФ у перші дні повномасштабної війни, повернули до України

П'ятеро дітей з Лозової, яких вивезли до РФ у перші дні повномасштабної війни, повернули до України

20:19 19.07.2025
Зеленський: Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні

Зеленський: Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні

20:11 19.07.2025
Азербайджан готує позов до Росії через катастрофу літака AZAL

Азербайджан готує позов до Росії через катастрофу літака AZAL

19:26 19.07.2025
ГУР повідомив про знищення трьох кадирівців під час рейду на тимчасово окуповані території

ГУР повідомив про знищення трьох кадирівців під час рейду на тимчасово окуповані території

18:37 19.07.2025
ГУР проводить глибокі рейди на територію РФ та спростовує міф про непереможність російської армії

ГУР проводить глибокі рейди на територію РФ та спростовує міф про непереможність російської армії

00:11 17.07.2025
Канада обмежує імпорт сталі - прем'єр

Канада обмежує імпорт сталі - прем'єр

18:04 15.07.2025
Рада ЄС наклала санкції на п'ятьох російських суддів

Рада ЄС наклала санкції на п'ятьох російських суддів

17:42 14.07.2025
Ситуація в енергетиці не передбачає обмежень е/е, але ризики наслідків атак РФ залишаються – Міненерго

Ситуація в енергетиці не передбачає обмежень е/е, але ризики наслідків атак РФ залишаються – Міненерго

10:14 09.07.2025
Заступником голови СЗР призначено екс в.о. голови Чернівецької обладміністрації Марчука

Заступником голови СЗР призначено екс в.о. голови Чернівецької обладміністрації Марчука

13:35 03.07.2025
У Києві обмежено рух вантажівок через спеку

У Києві обмежено рух вантажівок через спеку

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор представлятиме потерпілу, на яку здійснив наїзд працівник прокуратури

Усик переміг Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді

Усик переміг Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді

Зеленський: Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні

ГУР повідомив про знищення трьох кадирівців під час рейду на тимчасово окуповані території

ОСТАННЄ

На півдні України посилили заходи перевірки вантажних перевізників - Укртрансбезпека

Із прикордонних громад Сумщини за тиждень евакуювали 60 людей - влада

В Україні очікується підвищення температури повітря, місцями короткочасні дощі

Матернова зустрілась з Качкою, наголосила на його досвіді роботи на євроінтеграційному шляху України

Четверо людей загинули і шестеро були поранені внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області впродовж доби - ОВА

МВС запроваджує посади помічників з ветеранської політики

Шестеро цивільних постраждали через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області – ОВА

Захисники України в ніч на 20 липня знищили 18 із 57 задіяних ворогом дронів

Двоє людей постраждали через ворожі обстріли території Херсонської області – ОВА

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА у Сумській області – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА