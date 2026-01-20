Інтерфакс-Україна
Події
11:55 20.01.2026

Свириденко: Ситуація з енергетикою залишається складною у Києві, Харківській, Сумській та Чернігівській областях

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що складною залишається ситуація з енергетикою у Києві, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

"Провели селектор під головуванням президента щодо ситуації в енергетиці після чергової масованої російської атаки. Заслухали оперативну інформацію про стан енергосистеми та ситуацію в регіонах, скоординувалися щодо подальших кроків з відновлення. Ворог цілеспрямовано б’є по критичній інфраструктурі. Було багато балістичних ударів. Є пошкодження в низці областей та у столиці", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, у Київській області, на жаль, є загиблий цивільний, у Києві в окремих районах фіксуються перебої з водо-, тепло- та електропостачанням.

Крім того, вона відзначила складну ситуацію у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

"Аварійні служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити подачу води, тепла і світла. На період ремонтів задіяні всі доступні резерви: розгортаються додаткові потужності резервної генерації, працюють "Пункти незламності", залучені підрозділи ДСНС. Уряд використовує всі наявні інструменти, щоб підтримати людей і мінімізувати наслідки ударів", - додала прем’єр.

