14:42 20.01.2026

НАБУ: завершено слідство по операції "Чисте місто"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили слідство у справі злочинної організації, яка взяла під контроль земельні рішення столичної влади, аби заволодіти цінними ділянками під забудову, інформує НАБУ.

В телеграм-каналі у вівторок Бюро зазначає, що викрити оборудку вдалося завдяки масштабній операції "Чисте місто".

"Зловмисники використовували так звану "туалетну схему" – реєстрували на ділянках примітивні споруди, щоб поза конкурсом отримати землю нібито для їх обслуговування", - нагадують в НАБУ.

Згідно з повідомленням, до складу групи входили посадовці Київської міської державної адміністрації та депутати міськради.

"Керівник злочинної організації, медійно-відомий колишній депутат Київської міської ради, через широке коло знайомих впливових осіб контролював земельні та бюджетні рішення, призначення та звільнення посадовців КМДА і КМР", - наголошують в Бюро.

У підсумку протягом 2023-2024 років зловмисники планували заволодіти землею територіальної громади Києва на понад 81 млн гривень. Проте завдяки діям детективів НАБУ та прокурорів САП цьому вдалося запобігти.

"Щоб приховати свої махінації, підозрювані використовували спецзв'язок, псевдоніми, контрспостереження. Але це не завадило детективам викрити їх у лютому минулого року", - зазначається в повідомленні.

В НАБУ нагадують, що наприкінці року про підозру повідомили ще двом особам — ексзаступнику голови Київської міської державної адміністрації та його спільнику. За версією слідства вони планували заволодіти двома земельними ділянками в Києві через все ту ж "туалетну схему".

Теги: #слідство #набу #чисте_місто

