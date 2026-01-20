Інтерфакс-Україна
14:06 20.01.2026

Федоров: є всі шанси завершити війну, якщо зупинимо РФ в небі, на землі та завдамо нищівного удару по її економіці

Фото: https://t.me/zedigital/

Міністр оборони України Михайло Федоров вважає, що якщо Україні вдасться зупинити ворога в небі та на землі, а також завдати "нищівного удару" по російській економіці, то будуть всі шанси завершити війну.

"Насправді партнери вже надають нам суттєву підтримку, однак ключовим залишається питання організації — і саме над ним ми працюватимемо. Ми не розраховуємо, що нас хтось урятує: робимо ставку на власні сили. Якщо зупинимо ворога в небі та на землі й завдамо нищівного удару по його економіці, у нас є всі шанси завершити цю війну", - сказав Федоров під час зустрічі з журналістами.

Міністр запевнив, що під його керівництвом відомство буде посилювати співпрацю з партнерами на всіх рівнях, шукати додаткове фінансування та пропонувати свою цінність. Також він прагне активніше інтегруватимемо партнерів у проєкти.

"Вони (партнери - ІФ-У) повинні відчути, що це і їхня війна. Партнери хочуть наші дані. Ми побудуємо систему, на якій вони зможуть навчати свої софтові продукти, використовуючи наші дані. Сьогодні дані з фронту мають надзвичайну цінність", - заявив очільник українського оборонного відомства.

Федоров анонсував побудову датаполігону для тренування їхніх ШІ-моделей.

