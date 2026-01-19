Інтерфакс-Україна
Економіка
14:14 19.01.2026

Раді пропонують унормувати трудове законодавство в умовах війни

2 хв читати
Раді пропонують унормувати трудове законодавство в умовах війни

Народні депутати пропонують Верховній Раді унормувати особливості регулювання трудових відносин та охорони праці на територіях ведення активних бойових дій та окупованих територіях.

Відповідний законопроєкт № 14385 про внесення змін до деяких законів щодо організації трудових відносин на територіях ведення бойових дій та тимчасово окупованих територіях зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує доповнити закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" новою статтею 17. Норми цієї статті передбачають, що за весь період з моменту включення території до переліку територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією та до моменту виключення території з переліку або перереєстрації бізнесу на підконтрольній території, роботодавець звільняється від обов’язку дотримуватися вимог законодавства про працю та охорону праці щодо режиму робочого часу та часу відпочинку, розслідування та обліку нещасних випадків, про охорону праці.

Проєкт закону передбачає надання роботодавцю права на звільнення працівників, робоче місце яких знаходиться на тимчасово окупованій території, зокрема, заднім числом.

Законопроєкт запроваджує безумовне право роботодавця на призупинення дії трудового договору з працівниками на підставі наказу, що ґрунтуватиметься на самому статусі території як території, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованій РФ.

Законопроєкт також пропонує звільнити роботодавців з території, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованій Російською Федерацією від обов’язку дотримуватися вимог законодавства про працю щодо обміну документами, організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів. При цьому законопроєкт встановлює, що роботодавець повинен забезпечити достовірне відновлення відсутніх кадрових документів не пізніше ніж протягом шести місяців після зміни статусу відповідної території (крім випадків, коли таке відновлення є неможливим, зокрема через їх втрату (знищення чи зіпсуття) або неможливістю фактичного вивезення). Законопроєкт також пропонує звільнити роботодавця та його посадових осіб, що знаходяться в окупації, від усіх видів юридичної відповідальності (адміністративної, фінансової, кримінальної) за невиплату заробітної плати, нарахованої до моменту звільнення або призупинення трудових відносин.

Серед авторів законопроєкту Галина Третьякова, Віталій Безгін (фракція "Слуга народу"), Сергій Мінько (група "Довіра").

Теги: #трудове_законодавство #війна #нормування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:44 19.01.2026
Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

01:32 19.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

10:04 18.01.2026
За тиждень РФ атакувала більш ніж 1300 дронами, близько 1050 КАБ і 29 ракетами - Зеленський

За тиждень РФ атакувала більш ніж 1300 дронами, близько 1050 КАБ і 29 ракетами - Зеленський

23:17 17.01.2026
Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

22:22 17.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

12:22 17.01.2026
НВМК планує проведення архітектурних конкурсів на ключові об'єкти та споруди меморіалу після завершення війни

НВМК планує проведення архітектурних конкурсів на ключові об'єкти та споруди меморіалу після завершення війни

18:07 16.01.2026
Війна може тривати ще кілька років у разі відсутності перемир’я до літа 2026 року - думка

Війна може тривати ще кілька років у разі відсутності перемир’я до літа 2026 року - думка

04:18 16.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку - Генштаб

01:00 16.01.2026
Ворог окупував Красногірське та просунувся у кількох населених пунктах Запорізької та Донецької областей - DeepState

Ворог окупував Красногірське та просунувся у кількох населених пунктах Запорізької та Донецької областей - DeepState

22:09 13.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 130 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 130 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

ОСТАННЄ

Сенс Банк запустив цілодобову лінію підтримки для військових і ветеранів

Відбір газу з ПСГ у січні становить 40 млн. куб. м на добу і є невеликим – ексміністерка енергетики

Концесією 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" зацікавились понад 40 операторів та інвесторів

Феросплавні заводи у 2025р наростили експорт майже на чверть, імпорт впав більш ніж наполовину

Ціни на газ в Європі оновили максимум з червня, зросли за тиждень максимально більше ніж за два роки

Україна планує підписати міжурядову угоду з Чехією про технічне та фінансове співробітництво – Свириденко

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

Україна у 2025р скоротила експорт сталевих напівфабрикатів більш ніж на чверть та значно наростила їх імпорт

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Банки в грудні скоротили фінансування розбудови нової енергогенерації до 48 МВт, з червня-24 обсяг досяг 1,34 ГВт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА