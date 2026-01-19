Раді пропонують унормувати трудове законодавство в умовах війни

Народні депутати пропонують Верховній Раді унормувати особливості регулювання трудових відносин та охорони праці на територіях ведення активних бойових дій та окупованих територіях.

Відповідний законопроєкт № 14385 про внесення змін до деяких законів щодо організації трудових відносин на територіях ведення бойових дій та тимчасово окупованих територіях зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує доповнити закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" новою статтею 17. Норми цієї статті передбачають, що за весь період з моменту включення території до переліку територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією та до моменту виключення території з переліку або перереєстрації бізнесу на підконтрольній території, роботодавець звільняється від обов’язку дотримуватися вимог законодавства про працю та охорону праці щодо режиму робочого часу та часу відпочинку, розслідування та обліку нещасних випадків, про охорону праці.

Проєкт закону передбачає надання роботодавцю права на звільнення працівників, робоче місце яких знаходиться на тимчасово окупованій території, зокрема, заднім числом.

Законопроєкт запроваджує безумовне право роботодавця на призупинення дії трудового договору з працівниками на підставі наказу, що ґрунтуватиметься на самому статусі території як території, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованій РФ.

Законопроєкт також пропонує звільнити роботодавців з території, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованій Російською Федерацією від обов’язку дотримуватися вимог законодавства про працю щодо обміну документами, організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів. При цьому законопроєкт встановлює, що роботодавець повинен забезпечити достовірне відновлення відсутніх кадрових документів не пізніше ніж протягом шести місяців після зміни статусу відповідної території (крім випадків, коли таке відновлення є неможливим, зокрема через їх втрату (знищення чи зіпсуття) або неможливістю фактичного вивезення). Законопроєкт також пропонує звільнити роботодавця та його посадових осіб, що знаходяться в окупації, від усіх видів юридичної відповідальності (адміністративної, фінансової, кримінальної) за невиплату заробітної плати, нарахованої до моменту звільнення або призупинення трудових відносин.

Серед авторів законопроєкту Галина Третьякова, Віталій Безгін (фракція "Слуга народу"), Сергій Мінько (група "Довіра").