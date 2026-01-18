За тиждень РФ атакувала більш ніж 1300 дронами, близько 1050 КАБ і 29 ракетами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив підсумок атак РФ по цивільній інфраструктурі України на офіційному Телеграм-каналі.

"Непростою залишається ситуація в енергосистемі, але робимо все, щоб якнайшвидше все відновити. І протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів. Під ударом перебували Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина. Постраждали десятки людей, зокрема й дитина. Станом на зараз відомо, що двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський про атаки вночі проти неділі.

"Всього за цей тиждень було більш ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів. Саме тому Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО", - підсумував Зеленський у Телеграмі.