Інтерфакс-Україна
Події
10:04 18.01.2026

За тиждень РФ атакувала більш ніж 1300 дронами, близько 1050 КАБ і 29 ракетами - Зеленський

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив підсумок атак РФ по цивільній інфраструктурі України на офіційному Телеграм-каналі.

"Непростою залишається ситуація в енергосистемі, але робимо все, щоб якнайшвидше все відновити. І протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів. Під ударом перебували Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина. Постраждали десятки людей, зокрема й дитина. Станом на зараз відомо, що двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський про атаки вночі проти неділі.

"Всього за цей тиждень було більш ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів. Саме тому Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО", - підсумував Зеленський у Телеграмі.

Теги: #війна #атака_рф #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:17 17.01.2026
Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

22:22 17.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

15:28 17.01.2026
Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

12:22 17.01.2026
НВМК планує проведення архітектурних конкурсів на ключові об'єкти та споруди меморіалу після завершення війни

НВМК планує проведення архітектурних конкурсів на ключові об'єкти та споруди меморіалу після завершення війни

10:21 17.01.2026
Окупанти атакували Запоріжжя, у місті пожежа — ОВА

Окупанти атакували Запоріжжя, у місті пожежа — ОВА

10:03 17.01.2026
Двоє цивільних поранено через ворожу атаку на Чернігівщині

Двоє цивільних поранено через ворожу атаку на Чернігівщині

09:54 17.01.2026
Без світла залишились 56 тис. родин Бучанського району через нічну атаку - ДТЕК

Без світла залишились 56 тис. родин Бучанського району через нічну атаку - ДТЕК

18:55 16.01.2026
Кількість постраждалих на Нікопольщині через ворожі обстріли зросла до семи людей – Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих на Нікопольщині через ворожі обстріли зросла до семи людей – Дніпропетровська ОВА

18:52 16.01.2026
Зеленський обговорив з британським віцепрем’єром Ламмі санкції проти РФ та вербування агресором іноземців

Зеленський обговорив з британським віцепрем’єром Ламмі санкції проти РФ та вербування агресором іноземців

18:20 16.01.2026
Зеленський обговорив із Кубраковим аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в Україні

Зеленський обговорив із Кубраковим аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в Україні

ВАЖЛИВЕ

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

ОСТАННЄ

Захисники України в ніч на 18 січня знищили або подавили 167 з 201 засобу повітряного нападу росіян

Сили безпілотних систем уразили за добу 987 ворожих цілей

Генштаб зафіксував упродовж доби 133 бойові зіткнення

ЄС готовий призупинити торговельну угоду з США через нову загрозу введення мит з боку Трампа

Шестеро цивільних постраждали через атаки ворожих БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

Окупанти втратили впродовж доби 830 військовослужбовців - Генштаб

18 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Бенефіціарами протиріч між союзниками є Китай і Росія – Каллас про митні погрози Трампа

Між союзниками проблеми найкраще вирішувати шляхом обговорення, а не тиску – Стубб про митні погрози Трампа

Застосування тарифів до союзників за забезпечення колективної безпеки є абсолютно неправильним – Стармер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА