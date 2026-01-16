Інтерфакс-Україна
Події
18:52 16.01.2026

Зеленський обговорив з британським віцепрем’єром Ламмі санкції проти РФ та вербування агресором іноземців

Зеленський обговорив з британським віцепрем’єром Ламмі санкції проти РФ та вербування агресором іноземців
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із заступником прем’єр-міністра, міністром юстиції Великої Британії Девідом Ламмі, під час якої обговорив з ним удари РФ по об'єктах української енергетики та як посилювати захист від них.

"Вдячні за рішення Сполученого Королівства виділити пакет енергетичної підтримки для України саме зараз, коли це найбільш потрібно", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю за підсумками зустрічі.

Також сторони обговорили ситуацію в дипломатії та санкційну політику проти РФ.

"Детально поінформував пана міністра про ситуацію на полі бою та російські втрати. Бачимо також, як Росія активно рекрутує іноземних громадян, зокрема з країн Глобального Півдня, на свою злочинну війну. Має бути більше координації партнерів, щоб таким випадкам запобігати", - написав Зеленський.

