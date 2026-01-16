Інтерфакс-Україна
Події
18:20 16.01.2026

Зеленський обговорив із Кубраковим аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в Україні

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником міністра оборони України, колишнім віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, і обговорив із ним аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах.

"Важливо, що ми всі в команді України готові працювати разом і максимально ефективно заради спільних результатів. Обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи нашої співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України. Є речі, які готуємося реалізувати", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Сам Кубраков назвав розмову з головою держави "відвертою та конструктивною". "У ці критичні для всієї країни дні особливо важливо працювати спільно для підтримки та захисту людей. Готовий спрямувати всю свою експертизу та досвід на реалізацію проєктів, що зміцнюють стійкість нашої економіки та інфраструктури. Працюємо на результат", - написав він у Facebook.

