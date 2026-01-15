Інтерфакс-Україна
Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічі зі спікеркою Сейму Латвії Дайгою Мієрінею подякувала латвійській стороні за рішення системно виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні та поінформувала про стан української енергосистеми після російських обстрілів і в умовах сильних морозів.

Як зазначила Свириденко, метою РФ є спричинення гуманітарної катастрофи в Києві, Київській області та інших містах шляхом цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема під час сильних морозів: "Спроба заморозити українців, коли за вікном -20 — це частина російського плану. Латвія рішуче засуджує цілеспрямовані варварські дії і підтримує нашу державу", - зазначено в повідомленні Свириденко у Телеграм.

"Рішення системно виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні підтверджує справжню дружбу між нашими народами", — зазначила Свириденко.

Вона також підкреслила, що Латвія, як і Україна, має спільну проблему — кордон з росією, і наголосила на спільній відповідальності за безпеку.

