Зеленський обговорив зі спікеркою Саейми Латвії мирний процес та програми підтримки України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею, під час якої обговорили перемовний процес для досягнення миру, дипломатичну ситуацію та програми підтримки України.

Як повідомляється на сайті голови Української держави у п'ятницю, під час зустрічі детально йшлося про переговорний процес щодо досягнення миру. Міеріня наголосила, що Латвія повністю підтримує зусилля України, та запевнила в повному сприянні з боку її країни.

"Ми продовжимо робити все, що ми зможемо, для того, щоб допомогти вам стати повноправним членом Європейського Союзу. І в усій нашій риториці ми завжди говоримо також про НАТО. Ми бачимо вас країною – членом НАТО. Ми бачимо місце для вас у цьому альянсі, і ми вважаємо, що ви повинні бути в ньому заради безпеки всіх нас", – сказала вона.

Також сторони обговорили співпрацю з партнерами в межах Коаліції охочих, подальшу участь Латвії в ініціативі PURL, співвиробництво в межах програми SAFE та напрями партнерства в передових технологіях, де Україна може поділитися своїм досвідом.