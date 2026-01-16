Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

Станом на четвер споживання електроенергії було на 18 ГВт, були можливості забезпечити 11 ГВт, триває відновлення об’єктів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У нас споживання було велике, десь 18 ГВт споживання, а у нас були можливості десь на одинадцять з чимось. На вчора було так, а в кожному разі щось відновлюється. Конкретно, де відновлюється, говорити не буду, тому що як тільки хтось щось каже про це, або десь щось вилазить в соцмережах, телеграмах, тоді б’ють знову і знову", - сказав Зеленський під час пресконференції у Києві з чеським колегою Петром Павелом у п’ятницю.