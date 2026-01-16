Інтерфакс-Україна
15:38 16.01.2026

Дві людини загинули у Нікополі через ворожий обстріл – ОВА

Життя двох жінок забрав артилерійський обстріл у Нікополі Дніпропетровської області, ще шестеро людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Росіяни вбили двох людей у Нікополі. Жінки загинули через ворожий артобстріл. Співчуття рідним та близьким. Загалом від ранку в місті внаслідок атак противника постраждали шестеро людей. 65-річна жінка – у вкрай важкому стані", - написав він у Телеграмі у п'ятницю вдень.

За його словами, ще один мешканець, за уточненою інформацією, був травмований вночі, чоловік лікуватиметься амбулаторно.

