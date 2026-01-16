Склад боєприпасів противника уражено в окупованому Приморську – Генштаб ЗСУ

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Підрозділи Сил оборони України завдали в ніч на 16 січня ураження по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії в окупованому місті Приморськ Запорізької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю.

"Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Крім того, уточнені результати удару по підприємству "Атлант Аеро" в місті Таганрог Ростовської області РФ. "Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адміністративної будівлі підприємства", - йдеться в повідомленні.

Удар по "Атлант Аеро" був завданий 13 січня. На цьому об'єкті здійснюється повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу "Молнія", а також виготовлення комплектувальних виробів до БпЛА "Оріон" для потреб окупаційних військ РФ, розповіли в Генштабі.