Війна може тривати ще кілька років у разі відсутності перемир’я до літа 2026 року - думка

Ймовірність досягнення миру або перемир’я у 2026 році становить 60–70%, проте якщо його не буде досягнуто до середини літа, війна може тривати ще кілька років, вважає президент Київської школи економіки (KSE), ексміністр економіки України Тимофій Милованов.

"Моя суб’єктивна оцінка — 60–70%, що буде досягнення перемир’я або мир у цьому році. Але якщо вони не будуть досягнуті десь до середини літа, то ми будемо бачити продовження війни ще на декілька років", - сказав він під час дискусії "Підсумки року для української економіки", що була організована Центром економічної стратегії (ЦЕС) у п’ятницю.

За словами Милованова, президент США Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні "за будь-яких умов" до проведення проміжних виборів у США (листопад 2026 року). Він додав, що попри початкові побоювання щодо припинення підтримки України на початку 2025 року, ситуацію вдалося стабілізувати, зокрема завдяки лідерській позиції Європи.

"Ми бачили спроби призупинити постачання (зброї - ІФ-У), які вже були оплачені, зупинити надання розвідувальної інформації. Але все це вдалося стабілізувати уряду та президенту. Європа повела себе більш по-лідерські, ніж очікувалось", — наголосив експерт.

Коментуючи внутрішньополітичну ситуацію в Україні, Милованов відзначив стабілізацію після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента та призначення Кирила Буданова і Михайла Федорова на нові посади. За його оцінкою, ці кроки, а також готовність президента Володимира Зеленського до проведення виборів за умови перемир’я, зняли геополітичний тиск у цьому питанні.

Щодо економічного стану, Милованов підкреслив, що поточна зима є черговим "аудитом" української економіки, який виявив слабкість певних систем, зокрема в енергетиці.

"Ситуація надзвичайно складна з економікою та енергетичною системою. Якщо будуть вибори, то їх виграє той, у кого буде світло", - підкреслив він.

Милованов також зауважив, що адміністрація Трампа наразі серйозно розглядає питання військових гарантій для України, щоб уникнути повторення "афганського сценарію", проте прагне перекласти фінансовий тягар цих гарантій на європейських партнерів.