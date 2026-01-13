Сили оборони відбили з початку доби 130 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Противник завдав одного ракетного та 23 авіаційних ударів, застосував 23 ракети та скинув 47 керованих авіабомб, здійснив 5627 ударів дронами-камікадзе та 3073 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 30 та 25 штурмових та наступальних дій.

