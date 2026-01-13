Інтерфакс-Україна
Події
22:09 13.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 130 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Противник завдав одного ракетного та 23 авіаційних ударів, застосував 23 ракети та скинув 47 керованих авіабомб, здійснив 5627 ударів дронами-камікадзе та 3073 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 30 та 25 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33761

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:02 13.01.2026
Ворог просунувся на лиманському та слов'янському напрямку – DeepState

Ворог просунувся на лиманському та слов'янському напрямку – DeepState

03:22 13.01.2026
На фронті від початку доби відбулось 146 боєзіткнень

На фронті від початку доби відбулось 146 боєзіткнень

13:20 12.01.2026
Сибіга: війна триває вже довше за радянсько-німецьку, водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі

Сибіга: війна триває вже довше за радянсько-німецьку, водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі

02:54 12.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

00:27 12.01.2026
Папа Римський Лев XIV закликав до припинення насильства в Україні на тлі атак на енергетичну інфраструктуру

Папа Римський Лев XIV закликав до припинення насильства в Україні на тлі атак на енергетичну інфраструктуру

20:39 11.01.2026
Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

20:29 11.01.2026
Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

00:42 11.01.2026
Майже 140 боїв на фронті в суботу, найгарячіше на покровському і гуляйпільському напрямку

Майже 140 боїв на фронті в суботу, найгарячіше на покровському і гуляйпільському напрямку

17:48 10.01.2026
Зеленський розраховує на посилення дипломатичного тиску на Росію для завершення війни

Зеленський розраховує на посилення дипломатичного тиску на Росію для завершення війни

22:48 09.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 165 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 165 ворожих атак - Генштаб

