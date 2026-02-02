Чинний глава ОБСЄ та генсек організації прибули до Києва
Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс прибув до Києва разом із генеральним секретарем Організації Ферідуном Сінірліоглу.
Про це Кассіс повідомив у своєму акаунті в соціальній мережі X.
"Як голова ОБСЄ, я прибув сьогодні до Києва разом із генеральним секретарем ОБСЄ Сінірліоглу. Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля щодо досягнення справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів", — написав міністр.
Візит відбувається на тлі оголошених раніше планів Кассіс відвідати як Київ, так і Москву з метою відновлення діалогу та довіри в рамках ОБСЄ, яка зіткнулася з серйозною кризою через війну Росії проти України.
Швейцарія головує в ОБСЄ у 2026 році втретє в історії організації (попередні головування — 1996 та 2014 роки). Серед пріоритетів швейцарського головування — підготовка до можливого справедливого та тривалого миру в Україні, зміцнення ОБСЄ як інклюзивної платформи для діалогу та підвищення спроможності організації діяти в умовах викликів європейській безпеці.