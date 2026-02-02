Інтерфакс-Україна
Події
11:58 02.02.2026

УЧХ у 2025 році виплатив постраждалим від війни понад 590 млн грн грошової допомоги

2 хв читати
УЧХ у 2025 році виплатив постраждалим від війни понад 590 млн грн грошової допомоги
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) у 2025 році виплатив понад 590 млн грн грошової допомоги постраждалим від наслідків повномасштабної агресії Російської Федерації проти України.

"У 2025 році Український Червоний Хрест продовжив системну реалізацію грошових програм підтримки для людей, які найбільше постраждали від наслідків повномасштабної війни та належать до соціально вразливих категорій населення. Упродовж року грошову допомогу отримали майже 29 тисяч осіб, а загальний обсяг виплат перевищив 590 мільйонів гривень", — повідомив УЧХ у Фейсбуці в понеділок.

Для багатьох людей грошова допомога стала критично важливою після втрати житла, доходів або доступу до базових послуг. Підтримка була спрямована мешканцям прифронтових і деокупованих громад, людям похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам, родинам зниклих безвісти, а також цивільним, звільненим із російського полону.

"Війна щодня створює нові виклики для людей, які вже перебувають у вразливому становищі. Грошова допомога дозволяє швидко реагувати на нагальні потреби та дає людям свободу вибору — що для них є пріоритетом саме зараз: базові витрати, підготовка до зими, відновлення житла чи реабілітація", — зазначила начальниця відділу інноваційного фінансування та програмування грошових переказів УЧХ Олена Скрипнікова.

Минулого року грошові програми Українського Червоного Хреста охопили широкий спектр потреб населення. Вони забезпечували підтримку цивільних, звільнених із полону, родин зниклих безвісти та людей, чиє житло постраждало від бойових дій. Окремо надавалась багатоцільова допомога мешканцям прифронтових територій у надзвичайних ситуаціях, а також фінансова підтримка для підготовки родин до зимового періоду. Важливим напрямом стала допомога людям похилого віку та особам з інвалідністю, зокрема через програму "Догляд вдома". Крім того, організація сприяла фізичній реабілітації ветеранів та пацієнтів мобільних реабілітаційних команд.

Реалізація програм стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів — Британського, Канадського, Австрійського, Данського, Норвезького та Швейцарського Червоних Хрестів, а також Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Частина ініціатив впроваджувалася у співпраці з державними органами та місцевими громадами.

 

Теги: #тчху #грошові_виплати #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 31.01.2026
УЧХ щодня евакуює громадян з прифронтових громад Дніпропетровщини

УЧХ щодня евакуює громадян з прифронтових громад Дніпропетровщини

10:41 30.01.2026
У Брюсселі обговорили гуманітарну ситуацію в Україні — гендиректор УЧХ

У Брюсселі обговорили гуманітарну ситуацію в Україні — гендиректор УЧХ

10:09 30.01.2026
У теплопунктах Києва чергують волонтери УЧХ із різних регіонів країни

У теплопунктах Києва чергують волонтери УЧХ із різних регіонів країни

14:54 28.01.2026
УЧХ допомагав постраждалим від нічних повітряних атак РФ в Київській та Запорізькій областях

УЧХ допомагав постраждалим від нічних повітряних атак РФ в Київській та Запорізькій областях

10:30 28.01.2026
Мультидисциплінарні групи для допомоги вразливим категоріям запрацювали в Деснянському районі Києва - Мінсоцполітики

Мультидисциплінарні групи для допомоги вразливим категоріям запрацювали в Деснянському районі Києва - Мінсоцполітики

18:43 27.01.2026
В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

12:16 27.01.2026
УЧХ передав сотні спальних наборів і ковдр мешканцям Києва

УЧХ передав сотні спальних наборів і ковдр мешканцям Києва

11:08 27.01.2026
УЧХ розгорнув у Харкові пункт допомоги постраждалим від чергової повітряної атаки РФ

УЧХ розгорнув у Харкові пункт допомоги постраждалим від чергової повітряної атаки РФ

16:46 26.01.2026
Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

11:46 26.01.2026
УЧХ запрошує волонтерів до програм фізичної реабілітації та соціальної підтримки

УЧХ запрошує волонтерів до програм фізичної реабілітації та соціальної підтримки

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

ОСТАННЄ

ТОК Gulliver повністю відкрито

Через атаки є відключення споживачів у чотирьох областях, 162 населені пункти без світла через негоду

"Енергоатом" та "Укргідроенерго" долучаються до надання адресної допомоги вразливим категоріям населення - Свириденко

Російські обстріли забрали життя жителів Слов'янська та Олексієво-Дружківки - ОВА

Міністр оборони повідомив про запуск верифікації терміналів Starlink в Україні у взаємодії зі SpaceX

У Києві затримали 47-річного чоловіка, який запустив салют, щоб здивувати дівчину

7 корпус ДШВ: Біля Покровська дрони врятували українських військових від полону

ПриватБанк закриває відділення у Дружківці, команду переведуть до Краматорська

СБУ: продавчиня магазину в Сумах коригувала ворожі удари

Повідомлено про підозру посадовцю ДСНС за купівлю непридатних квартир на 20 млн грн держкоштів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА