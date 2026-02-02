УЧХ у 2025 році виплатив постраждалим від війни понад 590 млн грн грошової допомоги

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) у 2025 році виплатив понад 590 млн грн грошової допомоги постраждалим від наслідків повномасштабної агресії Російської Федерації проти України.

"У 2025 році Український Червоний Хрест продовжив системну реалізацію грошових програм підтримки для людей, які найбільше постраждали від наслідків повномасштабної війни та належать до соціально вразливих категорій населення. Упродовж року грошову допомогу отримали майже 29 тисяч осіб, а загальний обсяг виплат перевищив 590 мільйонів гривень", — повідомив УЧХ у Фейсбуці в понеділок.

Для багатьох людей грошова допомога стала критично важливою після втрати житла, доходів або доступу до базових послуг. Підтримка була спрямована мешканцям прифронтових і деокупованих громад, людям похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам, родинам зниклих безвісти, а також цивільним, звільненим із російського полону.

"Війна щодня створює нові виклики для людей, які вже перебувають у вразливому становищі. Грошова допомога дозволяє швидко реагувати на нагальні потреби та дає людям свободу вибору — що для них є пріоритетом саме зараз: базові витрати, підготовка до зими, відновлення житла чи реабілітація", — зазначила начальниця відділу інноваційного фінансування та програмування грошових переказів УЧХ Олена Скрипнікова.

Минулого року грошові програми Українського Червоного Хреста охопили широкий спектр потреб населення. Вони забезпечували підтримку цивільних, звільнених із полону, родин зниклих безвісти та людей, чиє житло постраждало від бойових дій. Окремо надавалась багатоцільова допомога мешканцям прифронтових територій у надзвичайних ситуаціях, а також фінансова підтримка для підготовки родин до зимового періоду. Важливим напрямом стала допомога людям похилого віку та особам з інвалідністю, зокрема через програму "Догляд вдома". Крім того, організація сприяла фізичній реабілітації ветеранів та пацієнтів мобільних реабілітаційних команд.

Реалізація програм стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів — Британського, Канадського, Австрійського, Данського, Норвезького та Швейцарського Червоних Хрестів, а також Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Частина ініціатив впроваджувалася у співпраці з державними органами та місцевими громадами.