11:46 26.01.2026

УЧХ запрошує волонтерів до програм фізичної реабілітації та соціальної підтримки

Український Червоний Хрест (УЧХ) запрошує небайдужих долучитися до роботи волонтерів у напрямі фізичної реабілітації та соціальної підтримки.

“Цей напрям допомагає людям відновлювати втрачені функціональні можливості після поранень, травм чи хвороб і повертатися до соціально активного життя, водночас сприяючи розвитку громад та формуванню безбар’єрного, інклюзивного й доступного суспільства”, – повідомили в УЧХ на сторінці у Фейсбуці в понеділок.

Серед основних напрямів діяльності волонтерів асистування фізичним терапевтам під час сесій з реабілітації, допомога тренеру у проведенні тренінгів та інформаційних сесій, залученість до роботи реабілітаційних просторів,  Інформаційна підтримка підопічних та їхніх родин під час візитів. 

УЧХ забезпечує навчання та супровід волонтерів на всіх етапах.

 

Теги: #волонтери #тчху #учх

