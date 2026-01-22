Інтерфакс-Україна
16:17 22.01.2026

УЧХ допомагав постраждалим від російської атаки БпЛА по Запоріжжю

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим від нічної російської атаки БпЛА по Запоріжжю.

"Цієї ночі загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими рятувальними службами працювали на місці ліквідації наслідків чергового удару по Запоріжжю. Волонтери надали першу допомогу та першу психологічну допомогу постраждалим", - розповів УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу БпЛА Запоріжжя в ніч на 22 січня травмована одна людина. За даними ДСНС Україні, пошкоджений один із торгівельних центрів міста, житлові будинки.

 

