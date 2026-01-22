Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на противагу минулим рокам, наразі немає розмов про постачання Україні далекобійної зброї "в межах зони досяжності".

"Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України. Але російські ракети та "шахеди" досі тут, і ми досі маємо координати російських заводів, де вони виробляються. Сьогодні вони націлені на Україну, завтра це може бути будь-яка країна НАТО. І тут, у Європі, нам радять "не згадувати про "Томагавки" американцям… І нам кажуть не питати про ракети "Таурус", - сказав Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному Форумі (WEF) у Давосі.