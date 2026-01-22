Інтерфакс-Україна
Події
16:31 22.01.2026

Досі немає реального прогресу щодо створення спецтрибуналу по агресії - Зеленський в Давосі

1 хв читати
Досі немає реального прогресу щодо створення спецтрибуналу по агресії - Зеленський в Давосі

Президент України Володимир Зеленський заявляє про відсутність реального прогресу в створенні Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії РФ проти України.

"Через позицію США люди зараз уникають теми Міжнародного кримінального суду. І це зрозуміло, це - історична американська позиція. І в той же час досі немає реального прогресу щодо створення трибуналу за російську агресію проти України, проти українського народу", - сказав Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер.

За його словами, є угоди про створення Спецтрубуналу по агресії, відбулося багато зустрічей, але "досі Європа не досягла навіть етапу, щоб була будівля для трибуналу з персоналом та реальною роботою, яка б відбувалася в її стінах".

"Чого не вистачило: часу чи політичної волі? Надто часто в Європі є щось більш нагальне, ніж справедливість", - додав він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RZpEEnQF1WA

 

 

Теги: #спецтрибунал #зеленський #давос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 22.01.2026
Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

17:05 22.01.2026
Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

17:01 22.01.2026
Зеленський анонсував у п’ятницю та суботу зустріч Україна-РФ-США у ОАЕ

Зеленський анонсував у п’ятницю та суботу зустріч Україна-РФ-США у ОАЕ

16:58 22.01.2026
Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

16:52 22.01.2026
Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

16:43 22.01.2026
Зеленський: Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі

Зеленський: Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі

16:38 22.01.2026
Зеленський критикує Захід за відсутність реальної допомоги народу Білорусі та Ірану в боротьбі за свободу

Зеленський критикує Захід за відсутність реальної допомоги народу Білорусі та Ірану в боротьбі за свободу

16:35 22.01.2026
Зеленський обговорив з Трампом роботу переговорних команд та посилення ППО України

Зеленський обговорив з Трампом роботу переговорних команд та посилення ППО України

16:26 22.01.2026
Зеленський закликає Європу услід за США зупиняти танкери РФ та конфісковувати нафту

Зеленський закликає Європу услід за США зупиняти танкери РФ та конфісковувати нафту

16:24 22.01.2026
Зеленський: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить ідеєю з Гренландією

Зеленський: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить ідеєю з Гренландією

ВАЖЛИВЕ

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

Зеленський: Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі

ОСТАННЄ

Сирський - колегам по НАТО: Оперативна обстановка на фронті складна, критична потреба у зміцненні повітряного щита

Відомо про 12 постраждалих, серед них – четверо дітей, через ворожий удар у Кривому Розі

ВАКС засудив до 8 років тюрми керівника іноземного підприємства у справі про заволодіння 10 млн грн Інституту титану

ТРК "Проспект" відновив роботу в Києві

УЧХ допомагав постраждалим від російської атаки БпЛА по Запоріжжю

Трамп назвав результати зустрічі із Зеленським хорошими

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Сташківа

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію два будинки в ЖК "Озерний гай Гатне"

На в'їзді до Козачої Лопані загинуло двоє волонтерів через удар російського дрона

На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей – Прокудін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА