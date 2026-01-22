Досі немає реального прогресу щодо створення спецтрибуналу по агресії - Зеленський в Давосі

Президент України Володимир Зеленський заявляє про відсутність реального прогресу в створенні Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії РФ проти України.

"Через позицію США люди зараз уникають теми Міжнародного кримінального суду. І це зрозуміло, це - історична американська позиція. І в той же час досі немає реального прогресу щодо створення трибуналу за російську агресію проти України, проти українського народу", - сказав Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер.

За його словами, є угоди про створення Спецтрубуналу по агресії, відбулося багато зустрічей, але "досі Європа не досягла навіть етапу, щоб була будівля для трибуналу з персоналом та реальною роботою, яка б відбувалася в її стінах".

"Чого не вистачило: часу чи політичної волі? Надто часто в Європі є щось більш нагальне, ніж справедливість", - додав він.

