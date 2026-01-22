ТРК "Проспект" відновив роботу в Києві

Група компаній Arricano поновила роботу ТРК "Проспект" (Київ, вул. Гната Хоткевича, 1) після вимушеної зупинки, повідомила генеральна директорка ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" Анна Чуботіна.

"Вчора (21 січня) через відсутність міського централізованого опалення та задля безпеки роботи критичних інженерних систем обʼєкту і наших відвідувачів ми були змушені тимчасово призупинити роботу ТРК "Проспект". Сьогодні роботу вже поновлено. Дякуємо енергетикам міста та нашим командам за професійну і героїчну роботу, а всім відвідувачам - за підтримку та добрі слова", - написала вона у фейсбук.

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр) через свої дочірні українські компані, володіє чотирма торговими центрами в Україні — ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у м. Київ, ТРК CITY MALL у Запоріжжі та ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. За підсумками року всі ТРК групи прийняли понад 21 млн відвідувачів супроти 23 млн у 2023 році. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об’єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також веде будівництво київського ТРК Lukianivka.