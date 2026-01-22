Інтерфакс-Україна
Події
16:20 22.01.2026

ТРК "Проспект" відновив роботу в Києві

1 хв читати
ТРК "Проспект" відновив роботу в Києві

Група компаній Arricano поновила роботу ТРК "Проспект" (Київ, вул. Гната Хоткевича, 1) після вимушеної зупинки, повідомила генеральна директорка ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" Анна Чуботіна.

"Вчора (21 січня) через відсутність міського централізованого опалення та задля безпеки роботи критичних інженерних систем обʼєкту і наших відвідувачів ми були змушені тимчасово призупинити роботу ТРК "Проспект". Сьогодні роботу вже поновлено. Дякуємо енергетикам міста та нашим командам за професійну і героїчну роботу, а всім відвідувачам - за підтримку та добрі слова", - написала вона у фейсбук.

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр) через свої дочірні українські компані, володіє чотирма торговими центрами в Україні — ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у м. Київ, ТРК CITY MALL у Запоріжжі та ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. За підсумками року всі ТРК групи прийняли понад 21 млн відвідувачів супроти 23 млн у 2023 році. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об’єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також веде будівництво київського ТРК Lukianivka.

Теги: #проспект #трц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 25.12.2025
Орендні ставки у столичних ТРЦ зросли до $22,4/кв.м у 2025 р. - UTG

Орендні ставки у столичних ТРЦ зросли до $22,4/кв.м у 2025 р. - UTG

10:48 30.11.2025
Петиція із закликом перейменувати один із проспектів Києва на честь Віталія Кличка набрала лише 450 голосів

Петиція із закликом перейменувати один із проспектів Києва на честь Віталія Кличка набрала лише 450 голосів

16:29 10.11.2025
Кінотеатри та дитячі розважальні центри суттєво коригують свої концепції - думка

Кінотеатри та дитячі розважальні центри суттєво коригують свої концепції - думка

12:12 13.10.2025
"Суперлюди. Світло серед нас": у ТРК "Проспект" відкрилася фотовиставка про силу відновлення військових і цивільних

"Суперлюди. Світло серед нас": у ТРК "Проспект" відкрилася фотовиставка про силу відновлення військових і цивільних

18:51 02.10.2025
ТРК "Проспект" запускає проєкт "Світло серед нас" про силу відновлення військових і цивільних

ТРК "Проспект" запускає проєкт "Світло серед нас" про силу відновлення військових і цивільних

11:21 10.07.2025
В ТРЦ Ocean Mall відкриється шоурум De'Longhi, Kenwood, Braun, Nutribullet

В ТРЦ Ocean Mall відкриється шоурум De'Longhi, Kenwood, Braun, Nutribullet

12:55 21.05.2025
У ТРК "Проспект" зібрали гігантську вишиванку з кубиків Рубіка: креативна ініціатива від Arricano в межах RUBIK’S DAY

У ТРК "Проспект" зібрали гігантську вишиванку з кубиків Рубіка: креативна ініціатива від Arricano в межах RUBIK’S DAY

12:41 18.03.2025
Невідомі вчинили стрілянину у ТРЦ в Білій Церкві, поліція розшукує нападників

Невідомі вчинили стрілянину у ТРЦ в Білій Церкві, поліція розшукує нападників

19:07 17.03.2025
ФДМУ спрямував 1,2 млрд грн від управління ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії

ФДМУ спрямував 1,2 млрд грн від управління ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії

11:54 14.03.2025
ТРК "Проспект" відкрив інтерактивну виставку до дня народження Тараса Шевченка

ТРК "Проспект" відкрив інтерактивну виставку до дня народження Тараса Шевченка

ВАЖЛИВЕ

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

Зеленський: Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі

ОСТАННЄ

Сирський - колегам по НАТО: Оперативна обстановка на фронті складна, критична потреба у зміцненні повітряного щита

Відомо про 12 постраждалих, серед них – четверо дітей, через ворожий удар у Кривому Розі

ВАКС засудив до 8 років тюрми керівника іноземного підприємства у справі про заволодіння 10 млн грн Інституту титану

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

Зеленський анонсував у п’ятницю та суботу зустріч Україна-РФ-США у ОАЕ

Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

Зеленський: Путін має певні успіхи у боротьбі за російські заморожені активи в Європі

Зеленський критикує Захід за відсутність реальної допомоги народу Білорусі та Ірану в боротьбі за свободу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА