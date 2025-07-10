Інтерфакс-Україна
Економіка
11:21 10.07.2025

В ТРЦ Ocean Mall відкриється шоурум De'Longhi, Kenwood, Braun, Nutribullet

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В ТРЦ Ocean Mall відкриється шоурум De'Longhi, Kenwood, Braun, Nutribullet

У ТРЦ Ocean Mall в Києві планується відкриття фірмового шоуруму побутової техніки та товарів для краси і здоров’я  De'Longhi, Kenwood, Braun, Nutribullet, повідомила пресслужба компанії.

Згідно з пресрелізом, функціональна локація нового шоуруму площею понад 100 кв. м пропонуватиме покупцям ретельно підібраний асортимент брендових товарів: кавомашини, чайники, кавоварки, кухонні машини, блендери, епілятори, бритви, електронні зубні щітки, тощо. Зазначається, що формат шоуруму дозволяє об’єднати переваги онлайн та оффлайн шопінгу і надати більш персоналізований сервіс, протестувати обрані товари, отримати екслюзивні позиції.  Ще більше товарів можна замовити на фірмових брендових сайтах та забрати з безкоштовною доставкою в магазині.

Це вже третій  офлайн-магазин мережі у столиці: перший відкрився у 2017 році і став першим в Україні та країнах Східної Європи торговим простором в форматі шоуруму.

ТРЦ Ocean Mall - торговельний об'єкт формату retail resort. Загальна площа - 300 тис. кв. м, паркінг на 4 тис. машиномісць. ТРЦ поєднає 800 магазинів та 50 ресторанів. Серед найбільших орендарів  продуктовий супермаркет "Сільпо", флагманські магазини найбільших  рітейлерів світу в сегментах моди, спорту, товарів для оселі. Понад 30 тис. кв. м. у ТРЦ Ocean Mall відведено під розваги, зокрема розважальний парк для всієї родини Galaxy та семизальний мультиплекс-кінотеатр.

Теги: #київ #ocean_mall #трц

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