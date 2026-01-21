Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив 1-ше закриття на EUR200 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестбанк (ЄІБ), Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку, Swedfund та Impact Fund Denmark взяли участь у першому закритті обсягом EUR200 млн Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I під управлінням Dragon Capital та Amber Fund Management Limited, який має цільовий обсяг EUR350 млн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідні документи підписані в Українському домі у Давосі у середу.

"Dragon Capital останні 12 місяців вже інвестує, у нас є три проєкти в нашому портфелі: ми залучили EUR22 млн від ЄБРР в енергопроєкт, а також термінал та один технопарк", – сказав засновник та глава Dragon Capital Томаш Фіала. Він уточнив, що Dragon Capital вкладає у новий фонд власні EUR20 млн.

Представник Amber Fund Management Limited, що є частиною Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC, зазначив, що фонди компанії інвестували EUR1 млрд в країни-сусіди України, тож мають великий досвід інвестицій в регіоні і оптимістично дивляться на новий фонд, створений разом із місцевим партнером – Dragon Capital – в Україні.

Представник ЄІБ зазначив, що банк інвестує у новий фонд EUR50 млн. За його словами, у банка наразі в Україні 500 проєктів в 149 різних муніципалітетах України, і він дуже зацікавлений у наявності такого потенційного партнера, як Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I.

Представниця Swedfund уточнила, що його внесок у фонд склав EUR20 млн.

Раніше ЄБРР повідомляв про рішення спрямувати у фонд Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I EUR60 млн, а IFC – EUR40 млн.

Керуючий директор, керівник інфраструктурного напряму в Dragon Capital Євген Баранов на URC2025 в Римі у липні 2025 року повідомив, що Dragon Capital та Amber за останній рік сформували надійний портфель проєктів, які можуть поглинути навіть більше капіталу, ніж планує залучити фонд. В презентації фонду на URC2025 зазначалося, що його стратегія передбачає інвестиції в контрольні пакети акцій або спільне інвестування з однодумцями, із середнім розміром квитка від EUR20 млн до EUR50 млн.

В грудні він уточнив, що насамперед йдеться про проєкти в енергетиці, але також і про транспортну та діджитальну інфраструктуру, бо війна створила "величезні дефіцити".

"Якщо ми говоримо про проєкти розміром від EUR 30 до EUR50-70 млн, то це та точка, в якій ми почуваємося найкомфортніше. І з січня-лютого наступного року ми почнемо активніше інвестувати", – повідомив Баранов наприкінці минулого року.

На URC2025 вже було оголошено перший проєкт Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund – проєкт з розподіленої енергетики Power One (ТОВ "Пауер 1"), якому ЄБРР надав EUR22,3 млн кредит за загальної вартості проєкту EUR41,8 млн. Він передбачає встановлення 36,8 МВт газопоршневих установок (ГПУ) та 31,5 МВт систем накопичення енергії (СНЕ) в Закарпатській області.

Dragon Capital – одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві. За словами Фіали, до портфелю інвестицій групи входять майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій, у 2025 році інвестувала майже $100 млн та планує перекрити цей показник у 2026 році.