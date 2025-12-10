ЄБРР надає кредит в EUR100 млн проєкту доступного житла Хансена в Київській області

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейська комісія надають кредитну лінію на EUR100 млн для підтримки розробки масштабованої платформи доступного енергоефективного орендного житла в Україні філантропа Делла Лоя Хансена, повідомила пресслужба банку.

"Цей проєкт знаменує собою важливу віху у реалізації нашої Стратегії щодо сектору нерухомості в Україні. Підтримуючи масштабоване, кероване приватним сектором доступне житло, ми демонструємо, як цей сектор може зробити вагомий внесок у реконструкцію та довгострокову стійкість України", - зазначив директор ЄБРР з питань нерухомості Влахо Коякович.

Фінансування допоможе забезпечити безпечне та стале житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших вразливих груп, вирішуючи одну з найнагальніших соціальних потреб країни.

Програму очолює забудовник та філантроп Делл Лой Хансен, заснована їм некомераційна Українська місія Хансена (HUM) займається вирішенням житлових питань для переміщених сімей. Завдяки ініціативі HUM "Сходи до процвітання" проєкт поєднує моделі доступної оренди та оренди з правом викупу для сприяння довгостроковій безпеці житла та економічній інтеграції.

Згідно з описом проєкту, початковий виділений транш у розмірі EUR7,1 млн фінансуватиме розвиток першої фази та передбачає будівництво 182 одиниць житла. Майбутнє масштабування передбачає розширення до 1800 будинків у декількох місцях Київській області до 2029 року.

ЄС надає підтримку цій угоді з гарантією перших збитків від Інвестиційної програми для України (UIF), інвестиційного підрозділу Міжнародного фонду допомоги Україні (UF). Забезпечення доступним житлом вразливих груп та інших громадян України є важливим пріоритетом UIF. Проєкт також отримає технічну допомогу від донорів для посилення його соціального та екологічного впливу.

Зазначається, що кредит також сприятиме реформі житлового сектору в Україні. Команда Хансена розробила інноваційну модель забезпечення доступним житлом в Україні, де благодійні гранти поєднуються з позиками від ЄБРР, підкріпленими гарантією ЄС.

Як повідомлялось, ЄБРР значно збільшив свої інвестиції в Україну з моменту початку Росією повномасштабної війни в 2022 році, виділивши понад EUR8,5 млрд на підтримку енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.