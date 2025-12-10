Інтерфакс-Україна
Економіка
13:04 10.12.2025

ЄБРР надає кредит в EUR100 млн проєкту доступного житла Хансена в Київській області

2 хв читати
ЄБРР надає кредит в EUR100 млн проєкту доступного житла Хансена в Київській області

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейська комісія надають кредитну лінію на EUR100 млн для підтримки розробки масштабованої платформи доступного енергоефективного орендного житла в Україні філантропа Делла Лоя Хансена, повідомила пресслужба банку.

"Цей проєкт знаменує собою важливу віху у реалізації нашої Стратегії щодо сектору нерухомості в Україні. Підтримуючи масштабоване, кероване приватним сектором доступне житло, ми демонструємо, як цей сектор може зробити вагомий внесок у реконструкцію та довгострокову стійкість України", - зазначив директор ЄБРР з питань нерухомості Влахо Коякович.

Фінансування допоможе забезпечити безпечне та стале житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших вразливих груп, вирішуючи одну з найнагальніших соціальних потреб країни.

Програму очолює забудовник та філантроп Делл Лой Хансен, заснована їм некомераційна Українська місія Хансена (HUM) займається вирішенням житлових питань для переміщених сімей. Завдяки ініціативі HUM "Сходи до процвітання" проєкт поєднує моделі доступної оренди та оренди з правом викупу для сприяння довгостроковій безпеці житла та економічній інтеграції.

Згідно з описом проєкту, початковий виділений транш у розмірі EUR7,1 млн фінансуватиме розвиток першої фази та передбачає будівництво 182 одиниць житла. Майбутнє масштабування передбачає розширення до 1800 будинків у декількох місцях Київській області до 2029 року.

ЄС надає підтримку цій угоді з гарантією перших збитків від Інвестиційної програми для України (UIF), інвестиційного підрозділу Міжнародного фонду допомоги Україні (UF). Забезпечення доступним житлом вразливих груп та інших громадян України є важливим пріоритетом UIF. Проєкт також отримає технічну допомогу від донорів для посилення його соціального та екологічного впливу.

Зазначається, що кредит також сприятиме реформі житлового сектору в Україні. Команда Хансена розробила інноваційну модель забезпечення доступним житлом в Україні, де благодійні гранти поєднуються з позиками від ЄБРР, підкріпленими гарантією ЄС.

Як повідомлялось, ЄБРР значно збільшив свої інвестиції в Україну з моменту початку Росією повномасштабної війни в 2022 році, виділивши понад EUR8,5 млрд на підтримку енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.

Теги: #єбрр #хансен #житло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 07.12.2025
Українці відсутні серед претендентів на бізнес-омбудсмена – рекрутер

Українці відсутні серед претендентів на бізнес-омбудсмена – рекрутер

10:58 05.12.2025
Родини зможуть отримувати допомогу на піднайом житла в місті, де ветеран проходить лікування

Родини зможуть отримувати допомогу на піднайом житла в місті, де ветеран проходить лікування

10:03 05.12.2025
Житлова підтримка людей та відновлення регіонів є пріоритетом програм Мінрозвитку на 2026 рік

Житлова підтримка людей та відновлення регіонів є пріоритетом програм Мінрозвитку на 2026 рік

19:13 02.12.2025
ЄБРР надав Креді Агріколь банку гарантію для кредитування бізнесу на EUR150 млн

ЄБРР надав Креді Агріколь банку гарантію для кредитування бізнесу на EUR150 млн

18:54 02.12.2025
ЄБРР надасть "Укргідроенерго" EUR75млн та розраховує на доповнення його інвестгрантами на EUR20 млн

ЄБРР надасть "Укргідроенерго" EUR75млн та розраховує на доповнення його інвестгрантами на EUR20 млн

17:13 02.12.2025
Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

15:29 02.12.2025
Понад 10 тис. ветеранів-переселенців з ТОТ уже подали заявки на житлові ваучери - Мінветеранів

Понад 10 тис. ветеранів-переселенців з ТОТ уже подали заявки на житлові ваучери - Мінветеранів

18:03 01.12.2025
Перші 1,5 тис. родин подали заявки на житлові ваучери для переселенців з ТОТ - Кулеба

Перші 1,5 тис. родин подали заявки на житлові ваучери для переселенців з ТОТ - Кулеба

16:32 26.11.2025
Кабмін спрямував 1,7 млрд грн як компенсацію на житло 715 сімей ветеранів

Кабмін спрямував 1,7 млрд грн як компенсацію на житло 715 сімей ветеранів

12:11 26.11.2025
ЄБРР надає гарантію під кредит Укрсиббанку на розвиток логістичних хабів EVA

ЄБРР надає гарантію під кредит Укрсиббанку на розвиток логістичних хабів EVA

ВАЖЛИВЕ

Зростання ВВП України у III кв.-2025 прискорилося до 2,1% – Держстат

Кабмін скасував 72-годинну перевірку для бронювання, воно здійснюватиметься швидше – Мінекономіки

НКРЕКП підвищила тариф "Укренерго" на передачу е/е на 4% на I кв.-2026 і ще на 4% – до кінця 2026р

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на передачу е/е в 713,68 грн/МВт*год та в 742,91 грн/МВт*год – на другому

Заступником голови НБУ став директор його департаменту монетарної політики та економаналізу Лепушинський

ОСТАННЄ

Зростання ВВП України у III кв.-2025 прискорилося до 2,1% – Держстат

ДТЕК запустив масштабну програму інтеграції ШІ, реалізацію якої забезпечує MODUS X

БЕБ ліквідувало підпільний цех із виготовлення сигарет на Київщині потужністю 4 тис. пачок на добу

Лише десята частина новобудов передбачає підключення до центрального опалення

ПриватБанк надав "Нафтогазу" черговий кредит на 5 млрд грн для імпорту газу

Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

Уряд США підтримує план Іраку передати "Західну Курну -2" від ЛУКОЙЛу американському оператору

Кількість платників податків у "Клубі білого бізнесу" зросла на 7% - ДПС

Держбюджет-2026 передбачає 16,1 млрд грн фінансування культурної сфери

IFC вперше має намір інвестувати в капітал українських страхових компаній-голова НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА