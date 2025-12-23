Ціни на подобову оренду житла в Карпатах напередодні свят зросли на 67% - OLX

Ціни на подобову оренду житла в напередодні свят на платформе "OLX Недвижимость" зросли у більшості регіонів, у Київській області на 5-17%, у Карпатах до 67%, повідомили у пресслужбі компанії на запит "Інтерфакс-Україна".

Зокрема у Київській област медіанні ціни на двокімнатні квартири у Броварах зросли на 17% до 1050 грн за добу, у Бучі - на 6% до 1200 грн/добу, однокімнатні квартири у Гостомелі - на 5% до 950 грн за добу (період порівняння 15.12-15.11 проти 15.11-15.10.25). При цьому знизитись ціни на однокімнатні у Вишневому - на 8% до 1100 грн/добу. У Гатному та Ірпені ціни не змінилися.

У Львівській області, за даними платформи OLX, у грудні не зафіксовано змін медіанних цін у приміських Винниках, Малехові та Зимній Воді. Зазначається, що в цілому вони майже не відрізняються від тих, що зафіксовані у Київській області. Наприклад, однокімнатну квартиру у Малехові можна зняти за 750 грн за добу; двокімнатну у Винниках – 1 200 грн за добу.

Помітне зростання мадіанних цін зафіксовано у Карпатах. Однокімнатні квартири у Яблуниці здорожчали на 67% до 5 тис грн/добу, трикімнатні квартири у Яремче - на 44% до 1,3 тис грн. При цьому, на платформі OLX квартири з меншою кількістю кімнат у Яремче дорожчі: медіанна ціна однокімнантних - 2 тис грн/добу, двокімнантних - 2725 грн/добу.