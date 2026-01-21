Світові ціни на вершкове масло завдають збитків українським виробникам - аналітики

Вже тривалий час залишаючись ключовим товаром, який формує ситуацію в українській молочній галузі, масло завдяки вигідному експорту упродовж 2025 року стало драйвером росту закупівельних цін на молоко, що призвело до подорожчання всієї молокопродукції на внутрішньому ринку, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

Аналітики констатували, що наприкінці 2025 року ситуація різко змінилася.

"Падіння світових цін на масло викликало невдоволення аграріїв, адже закупівельні ціни на сировину суттєво знизилися, а виробництво масла протягом кількох місяців залишалося збитковим через слабкий зовнішній попит", - розповіли експерти.

Попри це, загалом за підсумками року виробники змогли зберегти прибутковість. За даними "Інфагро", упродовж більшої частини року експортні ціни залишалися високими, що забезпечило значно вищий середній рівень виторгу, ніж у попередні роки.

Важливу роль у зростанні експорту, зауважили експерти, відіграла можливість постачань до Європейського Союзу без мит і квот протягом тривалого періоду. Водночас уже нині ці поставки стикаються з обмеженнями через запровадження квот і ліцензування, а також через зниження привабливості цін. У результаті експорт до ЄС фактично призупинився, а компанії переорієнтовуються на ринки сусідніх країн.

"Потенціал подальшого нарощування експорту в традиційних для України напрямках залишається обмеженим. Посилення конкуренції з боку інших виробників, зокрема з білорусі, тисне на ціни й на цих ринках. У таких умовах українським виробникам доведеться активніше шукати нові канали збуту, зокрема в країнах Африки та Азії", - стверджують експерти.

В "Інфагро" визнали, що на внутрішньому ринку масло нині продається дешевше, ніж на експорт у низку пострадянських країн. Ознак швидкого покращення цінової ситуації учасники ринку поки що не бачать, тому не виключають подальшого погіршення кон’юнктури найближчим часом.