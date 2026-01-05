Інтерфакс-Україна
Економіка
14:42 05.01.2026

Ціни на пальне з підвищенням акцизів з 1 січня не змінилися, проте очікується подорожчання автогазу – директор А-95

Підвищення акцизів на пальне з 1 січня 2026 року не призвело до збільшення цін, повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Як вдалося "проковтнути" акцизи? За рахунок зменшення закупівельної вартості пального у грудні через зниження світових цін на нафту. Плюс на податках, мінус на закупівлі – вийшли таким чином в нуль", - написав він на сторінці в Facebook у понеділок.

За інформацією експерта, у період з 31 грудня по 5 січня ціни на дизель і газ додали 1 коп/літр, а на бензині А-95 одну копійку втратили.

Водночас директор "А-95" прогнозує в найближчій перспективі зростання ціни на автогаз у діапазоні 1 грн/літр.

"Єдине, здивував автогаз, який тримається, хоча зберігає всі передумови для подорожчання найближчим часом. Гадаю, додаткову гривню найближчим часом ми все ж таки побачимо", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні з 1 січня 2026 року відбувся третій етап планового підвищення акцизів на моторне пальне, зокрема на бензин – на 1,75 грн/літр, на дизпальне – на 2,25 грн/літр і автогаз – на 1,5 грн/літр.

До того з 1 вересня 2024 року і 1 січня 2025-го відбулося двоетапне підвищення акцизів на пальне, внаслідок чого податок на автогаз сумарно підвищився на 6,4 грн/літр, на бензин – на 3 грн/літр, а на дизпальне – на 4 грн/літр.

Закон про поетапне підвищення акцизного податку на моторне паливо Верховна Рада ухвалила 18 липня 2024 року.

Документ передбачає графік щорічного збільшення акцизних ставок з 1 липня 2024 року до 1 січня 2028 року. Зокрема, акциз на бензин має зрости до EUR359, на дизельне паливо – до EUR330, на LPG – до EUR70.

Теги: #пальне #ціни #куюн

