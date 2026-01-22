Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

Фото: https://www.facebook.com

Потреба в імпорті 4 млрд куб. м природного газу Україною стосується всього опалювального сезону 2025–2026 років, половину якого країна вже подолала, заявило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у четвер.

"Відповідно, левова частина цього обсягу вже придбана НАК "Нафтогаз України", доставлена в Україну та використана нашими споживачами. Наголошуємо: станом на сьогодні жодних загроз щодо імпорту газу немає", – йдеться у повідомлені міністерства.

Зазначається, що для імпорту решти обсягу в лютому–березні уряд спільно з НАК "Нафтогаз України" та за підтримки міжнародних партнерів забезпечили більшу частину необхідного фінансування.

"Незакриті потреби оцінюються в $100 млн. Наразі триває активна робота з пошуку необхідних фінансових ресурсів", – повідомило Мінекономіки.

Воно нагадало, що потреба в імпорті 4 млрд куб. м у цьому опалювальному сезоні виникла внаслідок російських атак на об’єкти газовидобутку та, відповідно, втрати частини власного виробництва газу.

Як повідомлялося, глава Мінекономіки Сергій Соболев в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі днями нагадав, що Росія навесні 2025 року знищила половину потужностей з газовидобутку, але їх було відновлено приблизно на 110% лише за шість місяців.

"Восени Росія знищила ще 40%. Проте, це вже відновлено за допомогою наших партнерів та багатьох чудових компаній зі США та Європи, які допомагають у відновленні", – зазначив він.

Міністр наголосив, що Україна змогла напередодні зими накопичити 13,2 млрд куб. м природного газу.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький в Давосі повідомив, що минулого року компанія закупила 6 млрд куб. м, сотні млн кубометрів було доставлено з США.

За поточними спотовими цінами на газ в Європі, які істотно виросли в останній час через морозну погоду, $100 млн – це вартість трохи більше 200 млн куб. м газу.