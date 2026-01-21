Ощадбанк і GROSSDORF кредитуватимуть закупівлю аграріями добрив під весняну посівну кампанію-2026

Державний Ощадбанк спільно з агрохімічною компанією GROSSDORF запустили партнерську програму кредитування для підтримки аграріїв перед посівною кампанією-2026, зокрема, кредити надаватимуться для закупівлі мінеральних добрив українського виробництва, повідомила пресслужба банку.

"Новий фінансовий інструмент покликаний забезпечити аграріїв доступом до фінансування на зрозумілих і прогнозованих умовах, оптимізувати управління обіговим капіталом та завчасно сформувати запаси добрив без вилучення власних коштів з операційної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Партнерська програма охоплює широкий асортимент мінеральних добрив виробництва GROSSDORF. Її розраховано як на малі та середні фермерські господарства, так і на великі агропідприємства, які планують закупівлі на сезон. Крім того, в межах програми аграрії зможуть скористатися додатковими сервісами від GROSSDORF, зокрема, контрактуванням необхідних обсягів добрив і їх зберіганням до часу внесення коштів.

В Ощадбанку нагадали, що системно підтримують аграріїв у фінансуванні ключових ресурсів для виробничого циклу. Лише за 2025 рік у сегменті насіння, добрив і засобів захисту рослин банк уклав 466 кредитних угод на загальну суму 539,3 млн грн.

Агрохімічну компанію GROSSDORF засновано у 2016 року, вона є ключовим виробником добрив в Україні з власним заводом у Черкаській області. Потужності компанії дають можливість випускати до 1 млн тонн КАС та 300 тис. тонн гранульованих сумішей на рік.

Компанія розвиває мережу дистрибуції через власні бази у Вінницькій, Одеській, Сумській, Тернопільській та Полтавській областях, здійснює прямий імпорт сировини (карбаміду та фосфатів) для забезпечення безперебійності поставок.

У портфелі GROSSDORF є як власні бренди, так і добрива польського, литовського, узбецького і казахстанського походження.

Згідно з даними НБУ, на початок вересня 2025 року Ощадбанк з загальними активами 479,1 млрд грн (12,3% від загального обсягу) був другим за цим показником серед 60 банків.