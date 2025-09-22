Інтерфакс-Україна
Економіка
16:30 22.09.2025

"Нафтогаз" залучив додатково понад 2,4 млрд грн від Укрексімбанку

Фото: https://t.me/NaftogazUA

Група "Нафтогаз" залучила 2,445 млрд грн додаткового фінансування у межах стратегічного партнерства з державним АТ "Укрексімбанк", повідомила компанія у понеділок.

"Це – ще одна практична допомога в підготовці до осінньо-зимового періоду. Дякую Кабінету міністрів, Укрексімбанк за підтримку та довіру", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Як нагадали в групі, "Нафтогаз" в партнерстві з польським ORLEN в межах підготовки до зими 2025-2026 років вже поставив в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу, який здійснюється через два термінали – Свиноуйсьце в Польщі та Клайпеда у Литві. Загалом станом на середину вересня для поставки в Україну законтрактовано близько 450 млн куб. м американського LNG.

Станом на кінець минулого тижня загальний рівень запасів природного газу в українських підземних газосховищах (ПСГ) становив 12,3 млрд куб. м (включно 4,1 млрд куб. м газу довготривалого зберігання з урахуванням газу на тимчасово непідконтрольних територіях, а також 0,6 млрд куб. м активного газу довготривалого зберігання, який було переведено в категорію "буферний газ"), що вище минулого року на 1% (з урахуванням 0,08 млрд куб. м газу нерезидентів).

За даними "Оператора ГТС України", з початку вересня чистий імпорт газу в Україну (без транзитного short-haul) становить близько 23-24 млн куб. м на добу з Угорщини, Польщі та Словаччини.

На минулому тижні добове споживання газу в Україні коливалося на рівні 20-21 млн куб. м/добу, що за даними AGSI (європейська платформа Agregated Gas Storage Inventory – ІФ-У) дозволяло закачувати в ПСГ більше 50 млн куб. м/добу.

Міністерство енергетики України планує накопичити на 1 листопада 2025 року 13,2 млрд куб. м (або 8,6 млрд куб. м без врахування "буферного газу"), що, на думку ексочільника ОГТСУ Сергія Макогона, є занизьким обсягом, який потребуватиме додаткового імпорту взимку ще 1,5 млрд куб. м.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив, що в рамках Програми підтримки енергетичної безпеки ESSF надасть гарантію Укрексімбанку для часткового покриття кредитного ризику по новим кредитам українському бізнесу для реалізації ним різних енергопроєктів на суму EUR100 млн.

Рада директорів банку затвердила відповідний проєкт 9 вересня, він покриватиме до 50% кредитного ризику.

Укрексімбанк є третім банком в Україні за розміром загальних активів загалом на середину цього року – 318,6 млрд грн (8,3% від загальних активів системи).

