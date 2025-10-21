Інтерфакс-Україна
Економіка
16:30 21.10.2025

ЄБРР надасть Укрексімбанку гарантії для розширення кредитування на EUR200 млн

ЄБРР надасть Укрексімбанку гарантії для розширення кредитування на EUR200 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив дві нові програми гарантій для державного Укрексімбанку, які дозволять спрямувати EUR200 млн на кредитування українських підприємств, держсектору та муніципалітетів.

Як зазначається на сайті ЄБРР, гарантії покриватимуть 50% кредитного ризику за новими позиками Укрексімбанку. Половина фінансування — EUR100 млн — буде спрямована підприємствам критичних галузей, а решта — на проєкти з генерації, зберігання та підвищення енергоефективності.

Наголошується, що нові інструменти запроваджено за аналогією з попередньою програмою для Укрексімбанку та спрямовано, зокрема, на підвищення конкурентоспроможності мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) у країнах Східного партнерства ЄС. Близько 20% субкредитів у межах гарантійного портфеля буде надано ММСП для довгострокових інвестицій у технології, що відповідають стандартам ЄС і сприяють "зеленій" модернізації.

Підвищені грантові стимули передбачені для компаній, які зазнали збитків через війну, а також для тих, що залучають до роботи ветеранів, людей із інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб чи мешканців найбільш постраждалих регіонів.

Укрексімбанк також зобов’язався підтримувати ветеранів як працівників, так і клієнтів, впровадивши рекомендації, розроблені ЄБРР та Національним банком України щодо інклюзивності фінансових установ.

Нові гарантії ЄБРР забезпечені частковим покриттям ризику з боку Франції та ЄС в межах Ukraine Investment Framework.

Від початку повномасштабної війни ЄБРР залучив близько EUR3,2 млрд фінансування для українських позичальників через 38 аналогічних програм із 12 партнерськими фінансовими установами.

ЄБРР залишається найбільшим інституційним кредитором України, спрямувавши понад EUR8,3 млрд у реальний сектор економіки від початку повномасштабної війни та забезпечивши збільшення капіталу на EUR4 млрд для подальшої підтримки країни.

Укрексімбанк – державний банк, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів. За даними Нацбанку, на 1 вересня 2025 року, з активами 277,84 млрд грн він посідає третє місце за розміром активів серед 60 банків України.

Теги: #укрексімбанк #єбрр

