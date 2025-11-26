ЄБРР надає гарантію під кредит Укрсиббанку на розвиток логістичних хабів EVA

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає гарантію розподілу ризиків без фінансування на суму 150 млн грн (EUR3,1 млн) для покриття половини кредиту Укрсиббанку, виданого ритейлеру EVA для розвитку його логістичних хабів, повідомила пресслужба компанії.

"Ця угода – важливий етап для EVA та наш перший досвід співпраці, в якій однією зі сторін став Європейський банк реконструкції та розвитку. Ми пройшли ґрунтовний аналіз з боку ЄБРР – це підтвердження фінансової стійкості EVA, відповідності нашої діяльності критеріям Укрсиббанку та ЄБРР до позичальників, а також визнання нашої компанії як надійного партнера, здатного розвивати бізнес навіть в умовах війни", – цитується у пресрелізі фінансова директорка ТОВ "Руш" (мережа EVA та eva.ua) Лілія Воленко.

Зазначається, що така угода стала першою, коли банк використав програму розподілу ризиків ЄБРР (гарантія на індивідуальний інвестиційний кредит), щоб надати інвестиційний кредит корпоративному клієнту. Раніше правила участі в ризику дозволяли банку розділяти ризики лише за операціями з фінансування оборотного капіталу.

За словами Воленко, така угода є сигналом для ринку про можливість залучення довгострокового фінансування за підтримки міжнародних інституцій в умовах війни.

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. Мережа налічує понад 1100 магазинів.

За даними YouControl, власником ТОВ "Руш" вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака і Валерія Кіптика.

За підсумками третього кварталу 2025 року чистий дохід "Руш" збільшився на 18,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до 22,9 млрд грн. Чистий прибуток знизився на 14,7% – до 1,7 млрд грн.