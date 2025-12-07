Інтерфакс-Україна
Економіка
11:47 07.12.2025

Українці відсутні серед претендентів на бізнес-омбудсмена – рекрутер

Новим бізнес-омбудсменом в Україні за результатом оголошеного влітку конкурсного відбору знову буде іноземець, повідомив Олексій Долгіх – керуючий партнер компанії Boyden Ukraine, яка спеціалізується на пошуку керівників вищої ланки та була відібрана Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проведення такого відбору.

"Нуль кандидатів на бізнес-омбудсмена українців. Вони не вірять", – сказав Долгіх на Міжнародному форумі корпоративних директорів, проведеному Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ) в кінці цього тижня в Києві.

Долгіх уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що вже відібрано три сильних кандидатури, й залишилося тільки рішення уряду, щодо затвердження переможця.

Керуючий партнер компанії Boyden Ukraine висловив сподівання, що таке рішення буде прийнято у грудні.

Як повідомлялося, нинішній бізнес-омбудсмен, експосол Канади в Україні Роман Ващук був затверджений Кабінетом міністрів України на цю посаду 9 грудня 2021 року, й цього грудня його повноваження завершуються. Він замінив на цій позицій ексмера Варшави Марчіна Свенчицького, якого було призначено бізнес-омбудсменом у 2019 році.

Boyden — провідна міжнародна компанія з пошуку керівників та консалтингу у сфері лідерства. Мережа охоплює 75 офісів у 45 країнах, зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США.

Рада бізнес-омбудсмена (РБО) створена відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо Української антикорупційної ініціативи, підписаного 2014 року урядом України, п’ятьма бізнес-асоціаціями, ЄБРР та ОЕСР. Від 2015 року РБО діє як незалежний постійний консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів, в команду Ради входять більше 30 фахівців.

Місією Ради є сприяння створенню прозорого бізнес-середовища шляхом розгляду скарг компаній на порушення чи корупцію з боку посадових осіб. РБО на чолі з бізнес-омбудсменом виступає нейтральним, позасудовим механізмом і сприяє конструктивному діалогу між бізнесом та владою.

Фінансування РБО забезпечує Багатосторонній донорський рахунок, яким керує ЄБРР. Серед донорів: Австрія, Данія, ЄС, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія та США.

Серед вимог до претендентів на конкурсі було мінімум 10 років управлінського досвіду, бажано в ролях, що поєднують державну підзвітність, інституційний розвиток та реформи; високий рівень публічності та комунікаційних навичок; обов'язкове вільне володіння англійською мовою; але робоче знання української було вказано як перевага.

Кандидат також не повинен мати фінансових чи інвестиційних інтересів у підприємствах, установах чи організаціях, що здійснюють господарську діяльність на території України.

Документи на конкурс приймалися до 31 серпня цього року включно.

