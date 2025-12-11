Український бізнес підтримує ESG, але не розуміє його: дані нового дослідження ГД ООН в Україні

Сучасний український бізнес працює в умовах, де кожне рішення має значення: для людей, економіки та майбутнього країни.



Якщо у вашій компанії немає практик прозорого управління, поваги до людського капіталу та відповідального підходу до впливу на довкілля, то працівники, клієнти та партнери підуть до тих, хто дотримується цих принципів.



Нові реалії диктують нові правила: бізнес вже перестав бути лише джерелом прибутку, натомість ринок очікує, що компанії беруть на себе відповідальність за вплив на людей, економіку та майбутнє країни.

Чи є ваш бізнес прозорим? Чи створює інклюзивне та безбарʼєрне середовище? Чи враховує ментальний стан своїх працівників? Це питання, які формують бренд компанії та визначають, чи готові люди працювати з вами, купувати у вас і довіряти вам. Усе це – про принципи ESG.



І саме тому варто поставити ключове питання: а як український бізнес насправді розуміє цю концепцію і працює з нею? Щоб знайти відповідь на це питання, Глобальний договір ООН в Україні провів дослідження потреб та викликів МСП у сфері ESG-стандартів, яке презентували на форумі «ESG Matters: як бізнесу зростати».

Що показали результати?

Український малий та середній бізнес уже відчуває тиск ринку та очікування партнерів щодо відповідності ESG-принципам, але поки недостатньо розуміє саму концепцію. Глобальний договір ООН в Україні опитав 217 малих та середніх підприємців та підприємиць, які поділилися своїм досвідом роботи у сфері ESG-стандартів.

Понад 60% українських МСП уже стикалися з вимогами щодо ESG-політик від партнерів. Водночас лише половина підприємств чітко розуміє саму концепцію ESG. Бізнесу досі бракує знань, фінансових ресурсів та практичних інструментів для впровадження відповідальних підходів.

Так, частина компаній і досі сприймає ESG як європейську сертифікацію або стандарт бухгалтерського обліку, що є неправильним трактуванням концепції.

Щодо конкретних кроків, зокрема наявності чітких політик, сьогодні сталий розвиток для українських МСП – це переважно теорія, а не повсякденна практика:

у сфері захисту довкілля (E) лише 9% компаній вже мають офіційні політики;

у сфері соціальних аспектів (S) — 12%;

у сфері корпоративного управління (G) — 13%.

Що заважає компаніям вповаджувати ESG-практики?

Найбільшими перешкодами українські МСП називають брак знань, обмежені фінанси та відсутність готових інструментів і шаблонів.

ESG залишається новою темою для багатьох компаній, що потребує освітніх програм, практичних рішень і експертної підтримки.

«ESG та сталий розвиток — це обов’язкові умови гри на міжнародному ринку. Великі компанії активно рухаються у цьому напрямі, але малому та середньому бізнесу часто бракує знань, ресурсів і чітких орієнтирів. Наша місія — допомогти українському бізнесу пройти цей шлях і побудувати сталу економіку, здатну витримати будь-які виклики», - каже Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні.



Яке є рішення?

У відповідь на ці потреби Глобальний договір ООН в Україні створює школу «ESG 360°» — першу українську платформу, що робить знання про ESG доступними для кожного та кожної.

Школа стане точкою входу для тих, хто прагне впроваджувати принципи ESG у своїй компанії. Вона орієнтована на лідерів змін — людей, які формують прозорий, інноваційний та стійкий український бізнес вже сьогодні.

«Разом із експертами ми працюємо над структурованою системою навчання, яка охоплює всі ключові аспекти ESG. Школа міститиме 15 модулів — по 5 на кожен блок E, S та G. Це саме ті знання, які необхідні на першому етапі розуміння та впровадження концепції ESG у будь-якій компанії. Навчання проходитиме безоплатно, в онлайн-форматі, щоб якомога ширше коло українських бізнесів могло отримати доступ до якісної освіти та підготуватися до нових вимог ринку», - Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні.



До створення освітнього продукту залучено понад 100 бізнесів та організацій, які діляться своїм досвідом та підходами до роботи з ESG: як вони будують стратегії, працюють зі стейкголдерами, впроваджують практичні рішення та звітують про свій прогрес.



Формування ESG-культури — це довгостроковий процес, який потребує участі всіх поколінь. Ми працюємо над тим, щоб знання про сталий розвиток були доступними як школярам і студентам, так і фахівцям, які вже працюють у компаніях і щодня стикаються з ESG у своїй діяльності.



Саме тому Глобальний договір ООН в Україні співпрацює з Міністерством економіки, Міністерством фінансів та Міністерством освіти і науки, щоб інтегрувати принципи сталого розвитку у ширшу національну освітню екосистему.

Потреба в такій школі як «ESG 360°» стала очевидною під час дослідження. Часто бізнеси стверджують, що розуміють, що таке ESG, однак результати опитування показали: значна кількість підприємців і досі неправильно трактує цю концепцію.

Саме для цього створена школа — щоб подолати розрив між тим, як бізнеси уявляють ESG, і тим, що справді вимагає сучасний ринок. Освітня платформа допоможе компаніям вирости до рівня міжнародних стандартів та отримати зрозумілі інструменти для впровадження принципів сталого розвитку.

Школа спрямована на формування ESG-культури як у бізнесі, так і в суспільстві загалом. Її завдання — виховати покоління лідерів, які усвідомлюють свою відповідальність і здатні перетворювати цінності сталого розвитку на конкретні дії.

ESG стосуються кожного з нас, бо ці принципи формують якість нашого життя. Захист довкілля впливає на добробут населення: розвиток відновлюваної енергетики робить країну безпечнішою і підвищує енергетичну стійкість. Дотримання прав працівників, рівність і безбар’єрність створюють справедливі умови праці та підтримують здоровий розвиток людського капіталу.