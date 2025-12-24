Інтерфакс-Україна
11:42 24.12.2025

Українська будівельна премія 2025: лідерство, відповідальність і середовище майбутнього

18 грудня 2025 року у готелі Hyatt Regency Kyiv відбулася Українська будівельна премія — Ukrainian Building Awards 2025, яка стала підсумковою та ключовою подією професійного року для архітектурно-будівельної, девелоперської та дизайнерської спільноти України.

Захід зібрав 939 представників галузі — девелоперів, архітекторів, дизайнерів, бізнес-лідерів, а також представників громад і державних інституцій.

Українська будівельна премія виходить за межі класичної церемонії нагородження та є платформою професійного діалогу, визнання і формування стандартів галузі в умовах трансформації країни.

Захід розпочався з музичного виступу Dima Prokopov, хвилини мовчання та виконання Державного Гімну України.

Із вітальними словами до гостей звернулися засновник премії, CEO медіагрупи DMNTR Ігор Парубський, Ігор Гуда (Креатор-Буд), Тетяна Скрипка (Метінвест, проєкт «Сталева Мрія»), Євген Мецгер (Укрфінжитло), головний архітектор міста Києва Олександр Свистунов.

Ключові категорії премії включали «Творець року», «Інтер’єр року», а також вперше — національну премію з предметного дизайну YELLOW.

У номінації «Девелопер року» перші місця отримали Vlasne Misto та KAN Development.

Гран-прі YELLOW отримав проєкт raw: composites (raw: materials lab) за інноваційний і сталий підхід до матеріалів майбутнього.

Окремий блок церемонії було присвячено девелоперам та компаніям, що формують міста майбутнього, зокрема Креатор-Буд, SENSAR Development, Martynov Real Estate, Столиця Груп, 450 GROUP, BGV Development, Taryan Group, BUDOVA, ІнтерГал-Буд, KAN Development, DIM, HutJet та іншим.

Завершальний блок премії був присвячений соціальному впливу, розвитку міст, підтримці ветеранів та збереженню культурної спадщини.

Фіналом події стали музичні виступи та концерт гурту СКАЙ.

Організатор: медіагрупа DMNTR
Генеральний партнер: Креатор-Буд
Генеральні інформаційні партнери: Інтерфакс-Україна, ФОКУС

Додаткова інформація: www.ubc-ua.info/uba

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер
 

