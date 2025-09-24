V Український будівельний конгрес: простір для рішень, які будують Україну

21 листопада 2025 року у Києві відбудеться V Український Будівельний Конгрес — наймасштабніша галузева подія року, що об’єднає понад 6000 учасників, 150 спікерів, 60 стендів і 30 панельних дискусій.

📍 Локація: КВЦ «Парковий», 3-й поверх

🕘 Час: з 09:00 до 22:00

🎟️ Вхід вільний за попередньою реєстрацією: www.ubc-ua.info

Конгрес стане платформою для діалогу між інвесторами, забудовниками, архітекторами, представниками влади, бізнесу та медіа. У фокусі — інновації, сталий розвиток, нові стандарти якості та відповідальності у будівництві.

Серед партнерів — провідні девелопери країни: Креатор-Буд, Intergalbud, RIEL, UDP, Avalon, Taryan Group, METINVEST та інші.

Інформаційні партнери: Interfax-Україна, ФОКУС, ЛУН, Delo.

Генеральний партнер — Креатор-Буд.

Організатор — Медіагрупа DMNTR.

📸 Ознайомитися з фотозвітом IV Конгресу (04.06.2025) можна на сайті: www.ubc-ua.info