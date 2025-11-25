Інтерфакс-Україна
25.11.2025

Ірина Міхальова (Alliance Novobud) виступила спікером і модератором панелей Українського будівельного конгресу

Директорка з маркетингу девелоперської компанії Alliance Novobud Ірина Міхальова взяла участь у роботі Українського будівельного конгресу (UBC), що пройшов 21 листопада в КВЦ «Парковий» у Києві, виступивши спікеркою та модераторкою двох дискусійних панелей, присвячених доступному житлу та державній іпотечній програмі «єОселя».

Як повідомила пресслужба Alliance Novobud, Міхальова стала модераторкою панелі «Доступне житло: як зробити нерухомість доступною для українців», у якій брали участь представники девелоперських компаній, банків і державних інституцій, зокрема, EcoBud Building Group, “Укрфінжитло”, Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, Sky Bank і девелопера «Інтергал-Буд». Учасники обговорювали поєднання держпрограм, ринкових інструментів девелоперів і банківських продуктів для формування доступного ринку житла в умовах війни.

Окремий акцент було зроблено на впливі військових дій на купівельну спроможність, темпи будівництва та фінансування нових проєктів. За словами Міхальової, програми держпідтримки, як-от «єОселя», у воєнний час стають для ринку не тільки фінансовим інструментом, а й індикатором довіри держави до галузі. Вона зазначила, що участь у таких ініціативах допомагає девелоперам стабілізувати продажі та стимулювати попит на первинну нерухомість.

Крім того, CMO Alliance Novobud виступила спікером дискусійної панелі «єОселя - інвестиція держави у відновлення», де девелопери і банкіри обмінялися досвідом роботи з програмою, оцінили її вплив на структуру продажів і обговорили перспективи переналаштування кредитного продукту на переважне фінансування первинного житла. Міхальова підтвердила готовність компанії розвивати партнерські формати з банками для додаткової підтримки покупців.

Alliance Novobud - девелоперська компанія, що працює на ринку житлової нерухомості Києва та Київської області понад 18-20 років, спеціалізується на проєктах бізнес-класу в столиці та сучасних житлових комплексах у передмісті. За даними компанії, під брендом Alliance Novobud реалізуються проєкти в Києві (Montreal House, клубний будинок Illinsky House) і Броварах (зокрема, Krona Park II, Madison Gardens, «Лісовий квартал» і «Лавандовий»).

Згідно з рейтингом сервісу LUN і видання NV, за підсумками 2024 року Alliance Novobud увійшла до топ-20 найбільших забудовників Києва та області, посівши 15-те місце за кількістю введених в експлуатацію квартир, що, за оцінкою аналітиків, свідчить про стійкість компанії в умовах війни. Галузеві огляди вказують, що з моменту створення девелопером збудовано понад два десятки житлових будинків, а його проєкти характеризуються монолітно-каркасною технологією будівництва та середньо- і бізнес-класовим позиціонуванням.

Теги: #український_будівельний_конгрес #ірина_міхальова #єоселя #alliance_novobud

