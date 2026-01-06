Наглядова рада ПриватБанку погодила збільшення ліміту кредитної лінії для "єОселі" до 11,5 млрд грн

Наглядова рада ПриватБанку 19 грудня 2025 року погодила правочини із заінтересованістю з ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), яке виступає розпорядником держпрограми доступного іпотечного кредитування "єОселя", зокрема внесення змін до договору кредитної лінії від 28 жовтня 2022 року зі збільшенням кредитного ліміту до 11,5 млрд грн.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, також погоджено продовження строку дії кредитної лінії до 10 грудня 2046 року та строку отримання траншів до 31 грудня 2026 року.

Крім того, наглядова рада схвалила розірвання договору застави від 23 серпня 2023 року та укладення нового договору застави із заміною облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на нові в кількості 13,9 млн шт., а також укладення додаткового договору до генеральної угоди від 1 жовтня 2022 року щодо внесення змін до неї та викладення додатків у новій редакції.

За рішення проголосували вісім членів наглядової ради, одна особа не брала участі у голосуванні через конфлікт інтересів.

Як зазначено у повідомленні, заінтересованість у правочині зумовлена тим, що стороною угоди є "Укрфінжитло", а посадова особа цієї компанії є афілійованою особою члена наглядової ради ПриватБанку. Згідно з відкритими даними, головою правління "Укрфінжитло" є Євген Мецгер, тоді як членом наглядової ради ПриватБанку є його дружина Юлія Мецгер.

В інформації зазначається, що 11,5 млрд грн відповідає 1,51% активів банку за даними останньої річної фінансової звітності (761,46 млрд грн).

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Кабінет Міністрів збільшив статутний капітал "Укрфінжитло" на 30 млрд грн шляхом випуску ОВДП в обмін на акції додаткової емісії товариства. З цією метою випущено 4-річні ОВДП на 7 млрд грн під 14,1% річних, 5-річні на 10 млрд грн під 12,9% та 7-річні на 13 млрд грн під 11% річних зі сплатою купона за всіма облігаціями раз на 6 місяців.

За даними "Укрфінжитла", станом на кінець 2025 року в межах програми "єОселя" видано 22,6 тис. кредитів на загальну суму 38,90 млрд грн.