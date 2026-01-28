Sense Bank видав перший кредит мобілізованому військовому за програмою єОселя

Sense Bank одним з перших серед українських банків видав кредит на житло за програмою єОселя мобілізованому військовослужбовцю. Нагадаємо, наприкінці 2025 року за рішенням Уряду України мобілізовані військовослужбовці отримали можливість оформлювати іпотеку на нерухомість під 3% річних.

Нещодавно Sense Bank у максимально стислі строки ухвалив кредитне рішення щодо надання іпотеки військовослужбовцю Петру Сидоришину, який мобілізувався до лав Сил оборони України 2023 року. Завдяки оновленим умовам програми єОселя Петро разом з дружиною придбали власне житло у Рівному.

«Програма єОселя вже допомагає українцям купувати власне житло і залишатися в Україні. Уряд оновив умови програми, щоб більше військовослужбовців змогли отримати рівний доступ до власного житла. Держава має створити гідні умови для всіх військових і віддячити їм за захист», – зазначила Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Щоб програма залишалася соціально орієнтованою, Уряд встановив чіткі обмеження на площу житла: квартира – до 115,5 м², будинок – до 125,5 м².

«Розширення програми єОселя на мобілізованих військовослужбовців – це важливий крок до справедливої підтримки тих, хто сьогодні захищає країну. Ми бачимо реальний запит на доступне житло й уже оформлюємо перші угоди за оновленими умовами. Для Sense Bank участь у програмі є можливістю допомогти військовим та їхнім родинам швидше отримати власну домівку й відчуття стабільності», – зазначила Інна Тютюн, членкиня правління Sense Bank.

Подати заявку на отримання кредиту можна за декілька хвилин у Дії .

Загалом уже понад 23 тис. родин отримали власну домівку завдяки єОселі, з них – 11 185 військовослужбовців. Сума виданих пільгових іпотек українськими банками становить більш ніж 39,7 млрд грн.