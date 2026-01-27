Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:34 27.01.2026

Епіцентр обладнав постійні зони для відпочинку тварин

1 хв читати
Епіцентр обладнав постійні зони для відпочинку тварин

У рамках проєкту "Добрі Lapki" торгові центри мережі Епіцентр обладнані острівцями зі зручними лежаками, водою та їжею для тварин. 

Таким чином компанія хоче не лише допомогти котикам і собачкам зігрітися та поїсти в холодну пору року, але й надати своїм клієнтам можливість здійснювати покупки, залишивши своїх улюбленців в спеціально обладнаних комфортних зонах.

“Із запуском проєкту “Добрі Lapki” ми змінюємо власні стандарти відвідування торгових центрів, роблячи їх ще більш дружніми до “пухнастиків”. Для нас важливо, щоб Епіцентр був простором комфорту не лише для покупців, але й для тварин. Тож сподіваємось, що острівці “Добрі Lapki” стануть справжніми місцями турботи про них, а також символом відповідального ставлення до чотирилапих у міському просторі", - прокоментувала директорка зоомагазинів Lapki в мережі Епіцентр Світлана Лісанті

Перші острівці “Добрі Lapki” вже працюють у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах. Поступово проєкт масштабуватиметься в інших торгових центрах мережі по всій Україні. 

В компанії додали, що проєкт реалізується в партнерстві з компаніями “Сузір’я” та “КФ Альянс Україна”, які забезпечать локації “Добрі Lapki” лежаками, мисочками та сухим кормом. 

Нагадаємо, раніше Епіцентр також підтримав ініціативу організації UAnimals, що закликала на законодавчому рівні врегулювати питання допуску відвідувачів з тваринами в громадські місця, в тому числі в супермаркети, магазини, АЗС, ресторани тощо.

Теги: #добрі_lapki #тварини #епіцентр

