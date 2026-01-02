Оприлюднено алгоритм отримання держсертифікатів на право легально працювати з тваринами

З огляду на набуття чинності з 1 січня 2026 року в Україні обов’язкових вимог щодо благополуччя сільгосптварин усі, хто з ними працює, повинні мати державний сертифікат, який підтверджує знання та практичні навички, повідомила Держпродспожислужба.

Відомство акцентувало, що особи з досвідом роботи більше одного року, набутим до 1 січня 2027 року, можуть отримати сертифікат без проходження спеціального навчання. Досвід буде враховуватися за такими видами діяльності: утримання; транспортування; забій та інші супутні операції.

Для отримання сертифікату потрібно підготувати заяву і письмову декларацію, копію трудової книжки або дані з реєстру застрахованих осіб, а також документ про оплату послуги (0,03 мінімальної зарплати, яка станом на 1 січня поточного року становить 259,41 грн – ІФ-У).

Зібраний пакет документів необхідно подати до територіального органу Держпродспоживвслужби, а згодом отримати сертифікат, який дає право легально працювати з тваринами і засвідчує компетентність фахівця.

Деталі та зразки документів доступні на офіційному вебпорталі Держпродспожислужби за посиланням https://dpss.gov.ua/diyalnist/bezpechnist-harchovih-produktiv-ta-veterinarna-medicina/blahopoluchchia-tvaryn/pidhotovka-personalu-u-sferi-blahopoluchchia-tvaryn .

Як повідомлялося, в Україні з 1 січня 2026 року набули чинності нові євроінтеграційні вимоги щодо благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання.