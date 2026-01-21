Інтерфакс-Україна
Події
13:07 21.01.2026

Уряд напрацьовує рішення для допуску тварин у торгові мережі і заклади харчування

1 хв читати
Уряд напрацьовує рішення для допуску тварин у торгові мережі і заклади харчування

В Україні готують законодавчі зміни, які дозволять торговим мережам та закладам громадського харчування без юридичних ризиків допускати тварин до своїх приміщень, зокрема, на період низької температури повітря, повідомив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький.

"Ми вже розпочали проводити обговорення на рівні уряду, місцевої влади та зоозахисних організацій. Наше завдання - чітко врегулювати умови доступу тварин до магазинів і ресторанів, зокрема питання облаштування спеціальних місць для їх перебування", - розповів заступник міністра в ефірі національного телемарафону.

Наразі в Україні існує правова колізія: прямої заборони на відвідування громадських місць із тваринами немає. Правила встановлює місцева влада, нагадали журналісти "Ми - Україна". Зокрема, в Києві це вважається адміністративним порушенням і передбачає штраф. Вільний доступ наразі дозволено лише для собак-поводирів.

Щоб усунути цю невизначеність, держава ініціює зміни до нормативно-правових актів. Ключовий принцип - свобода бізнесу у визначенні умов допуску тварин. Заклади самостійно встановлюватимуть чіткі та зрозумілі правила перебування тварин у приміщеннях відповідно до свого формату та можливостей, без ризику штрафів, правових колізій та юридичних наслідків.

Теги: #магазини #тварини

