11:56 21.01.2026

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

Фото: Міненерго

До допомоги Києву, де дуже складна ситуація з теплом та світлом, долучилися енергетики кількох регіонів, а уряд знову шукає можливість вивільнити додаткову е/е для населення після перегляду роботи об’єктів критичної інфраструктури, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"У Києві та Київській області ситуація має складний характер – додаткове навантаження спричинене морозами. Аварійні бригади з Черкащини, Хмельниччини, Тернопільщини та "Укрзалізниці" допомагають повернути світло та тепло в столицю", – сказав Некрасов під час брифінгу в Міненерго, який транслювався онлайн у середу в Телеграм.

Він зазначив, що в столиці вже відновили водопостачання після масової атаки РФ у вівторок.

"Паралельно відбувається перегляд роботи об’єктів критичної інфраструктури. Аналізуємо, яку кількість е/е можна вивільнити, щоб скерувати побутовим споживачам", – розповів Некрасов.

За його інформацією, Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міненерго, також очікується надходження допомоги від партнерів.

"В цілому в енергосистемі ситуація, на жаль, продовжує бути складною. Триває ліквідація наслідків постійних атак росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади енергетиків та теплокомуненерго працюють безперервно", – підкреслив Некрасов.

Перший заступник глави Міненерго також вказав, що цієї ночі РФ знов завдала удару по енергетиці в кількох регіонах: внаслідок цього на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області. За його словами, аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.

Він також звернув увагу на ситуацію в Одеській області, де, як і в попередні тижні, зберігаються мережеві обмеження.

"Україна переживає дуже складну і холодну зиму. Це виклик для нас. Але всі бригади і вдень, і вночі працюють над відновленням. Ми дякуємо енергетикам комунальникам, рятувальникам та залізничникам, які в надскладних умовах повертають тепло і світло людям", – наголосив Некрасов.

За інформацією НЕК "Укренерго", через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. В цілому по всій Україні діють обмеження електроенергії: графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості).

Як зазначає НЕК, аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

При цьому вона вказує що споживання е/е зранку четверга зросло на 4,5%, що пояснюється меншим обсягом заходів обмеження в окремих регіонах України.

Як повідомлялося, аварійні графіки погодинних відключень тривалий час не діють для Києва, Київської області, частини Одещини.

