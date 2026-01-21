Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, виступаючи на економічному форумі в Давосі, про незворотні зміни у світовому порядку і необхідність кооперації у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав. Повний текст виступу Карні опубліковано на офіційному веб-сайті прем'єр-міністра Канади у вівторок.

"Протягом десятиліть такі країни, як Канада, процвітали в рамках того, що ми називали міжнародним порядком, заснованим на правилах. Ми приєдналися до його інституцій, вихваляли його принципи та користувалися його передбачуваністю. Під його захистом ми могли проводити зовнішню політику, засновану на цінностях. Ми знали, що історія міжнародного порядку, заснованого на правилах, була частково неправдивою. Що найсильніші звільняли себе від його дотримання, коли це було вигідно. Що торговельні правила застосовувалися асиметрично. І що міжнародне право застосовувалося з різною суворістю залежно від особи обвинуваченого або жертви. Ця фікція була корисною, і, зокрема, американська гегемонія допомагала забезпечувати суспільні блага: відкриті морські шляхи, стабільну фінансову систему, колективну безпеку та підтримку механізмів вирішення спорів", - описав стан світового порядку Карні, додавши, що "ця угода більше не працює".

"Скажу прямо: ми перебуваємо в процесі розриву, а не переходу. Протягом останніх двох десятиліть низка криз у сферах фінансів, охорони здоров'я, енергетики та геополітики оголила ризики надмірної глобальної інтеграції. Згодом великі держави почали використовувати економічну інтеграцію як зброю. Мита як важіль впливу. Фінансову інфраструктуру як засіб примусу. Ланцюги постачання як вразливі місця, якими можна скористатися", - заявив Карні.

Він також вказав на ослаблення міжнародних інституцій, на які покладалися середні держави СОТ, ООН, КС (The Conference of the Parties (COP) - є вищим органом прийняття рішень для різних екологічних договорів ООН, найвідомішим з яких є Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (UNFCCC) – ІФ-У).

"Як результат, багато країн дійшли однакових висновків. Вони повинні розвивати більшу стратегічну автономію: в енергетиці, продовольстві, критично важливих мінералах, фінансах та ланцюгах постачання. Цей імпульс є зрозумілим. Країна, яка не може себе прогодувати, забезпечити паливом або захистити, має небагато варіантів. Коли правила більше не захищають вас, ви повинні захищати себе самі", - зазначив прем'єр Канади, наголосивши водночас, що автономізація менших держав зробить світ "біднішим, більш крихким і менш стійким".

Як альтернативу він вказав на "реалізм, заснований на цінностях".

"Як я вже казав, таке класичне управління ризиками має свою ціну, але вартість стратегічної автономії, суверенітету, також може бути розподілена. Колективні інвестиції в стійкість дешевші, ніж будівництво кожною країною своєї фортеці. Спільні стандарти зменшують фрагментацію. Взаємодоповнюваність — це позитивна сума", - наголосив Карні, заявивши про прагнення Канади "бути принциповими і прагматичними".

"Принципові у нашій відданості фундаментальним цінностям: суверенітету та територіальній цілісності, забороні застосування сили, за винятком випадків, коли це відповідає Статуту ООН, повазі до прав людини. Прагматичні у визнанні того, що прогрес часто є поступовим, що інтереси розходяться, що не кожен партнер поділяє наші цінності", - сказав Карні у виступі, перерахувавши як здобутки Канади у розвитку внутрішньої економіки, так і диверсифікацію міжнародного партнерства.

"Ми швидко диверсифікуємося за кордоном. Ми домовилися про всеосяжне стратегічне партнерство з Європейським Союзом, включаючи приєднання до SAFE, європейської системи оборонних закупівель. За останні шість місяців ми підписали дванадцять інших угод про торгівлю та безпеку на чотирьох континентах. За останні кілька днів ми уклали нові стратегічні партнерства з Китаєм та Катаром. Ми ведемо переговори про укладення угод про вільну торгівлю з Індією, АСЕАН, Таїландом, Філіппінами, МЕРКОСУР", - сказав Карні.

У контексті глобальних безпекових питань він згадав у промові підтримку України і солідарну позицію щодо Гренландії.

"Щодо України, ми є основним членом Коаліції бажаючих і одним з найбільших вкладників на душу населення в її оборону та безпеку. Щодо суверенітету Арктики, ми твердо стоїмо на боці Гренландії та Данії і повністю підтримуємо їхнє унікальне право визначати майбутнє Гренландії. Наша прихильність до статті 5 є непохитною", - заявив Карні.

"Великі держави можуть дозволити собі діяти самостійно. Вони мають ринок, військовий потенціал і важелі впливу, щоб диктувати свої умови. Середні держави цього не мають. Але коли ми ведемо переговори з гегемоном лише на двосторонній основі, ми ведемо переговори з позиції слабкості. Ми приймаємо те, що нам пропонують. Ми змагаємося між собою, щоб бути найбільш поступливими. Це не суверенітет. Це імітація суверенітету при одночасному визнанні підпорядкування", - підкреслив голова уряду Канади.

"Середні держави повинні діяти разом, бо якщо ви не за столом, то ви в меню", - заявив Карні на Давоському економічному форумі.

.Джерело: https://www.pm.gc.ca/en/news/speeches/2026/01/20/principled-and-pragmatic-canadas-path-prime-minister-carney-addresses