Угода ЄС і МЕРКОСУР створить найбільшу в світі зону вільної торгівлі - глава ЄК

Фото: https://edition.cnn.com

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн бачить у затвердженій Радою ЄС торговельній угоді з МЕРКОСУР зміцнення позиції Євросоюзу в глобальній економіці.

" У той час, коли торгівля і залежності використовуються як зброя, а небезпечна, транзакційна природа навколишньої нас реальності стає все більш очевидною, ця історична торговельна угода є ще одним доказом того, що Європа обирає свій власний курс і залишається надійним партнером", - йдеться в поширеній у п'ятницю ввечері заяві глави ЄК.

За її словами, завдяки угоді з МЕРКОСУР створюється ринок з населенням у 700 млн осіб. Це найбільша в світі зона вільної торгівлі.

"Сьогодні 60 тис. європейських компаній експортують продукцію до країн МЕРКОСУР, половина з них - малі та середні підприємства, які виграють від зниження тарифів, заощадять близько 4 млрд євро щорічно на експортних митах і скористаються спрощеними митними процедурами. Що особливо важливо, це також забезпечить нашим підприємствам кращий доступ до критично важливої сировини", - пояснила фон дер Ляєн.

Маючи на увазі масові протести сільгоспвиробників країн Євросоюзу проти угоди з МЕРКОСУР, вона заявила, що в Брюсселі "почули побоювання фермерів країн ЄС і сільськогосподарського сектора і вжили відповідних заходів".

За твердженням глави ЄК, ця угода "містить надійні гарантії для захисту їхніх засобів до існування".

"Ми також посилюємо наші дії щодо імпортного контролю, оскільки правила повинні дотримуватися, в тому числі й імпортерами", - пообіцяла фон дер Ляєн.

Рада ЄС ухвалила в п'ятницю два рішення, що "дозволяють підписання Угоди про партнерство між ЄС і МЕРКОСУР (EMPA) і Тимчасової торговельної угоди (ITA) між ЄС і МЕРКОСУР". За оцінкою Ради, "разом ці угоди знаменують собою важливу віху в давніх відносинах ЄС з партнерами по МЕРКОСУР - Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм, після набрання чинності вони створять основу для політичного діалогу, співпраці та торговельних відносин у рамках модернізованого та всеосяжного партнерства".